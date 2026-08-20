«Сегодня эти ублюдки снова бомбили Украину». Солист группы «Ногу свело!» устроил неожиданное шоу на улицах Харькова и довел украинцев до слёз

Фронтмен российской группы "Ногу свело!" Максим Покровский прямо на улице Харькова спел песню своего коллектива "Украина", перевев ее на украинский язык. Музыкант попросил микрофон и гитару у уличного исполнителя и устроил импровизированное выступление, которое довело украинцев в сети до слез.

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Соответствующее видео артист опубликовал в Instagram. Перед исполнением песни Покровский обратился к уличному музыканту и попросил его позволить воспользоваться его местом и музыкальным инструментом.

Покровский исполнил украинскую версию композиции своей группы "Украина". В описании к видео музыкант пояснил, что запись была сделана недавно в Харькове.

Он также подчеркнул для своей российской аудитории, что ночью 20 августа Россия атаковала Киев, Житомир и Харьков.

"Сегодня всю ночь бомбили Киев, Житомир и Харьков. Пусть эта песня станет нашей поддержкой всем жителям этих городов и всем украинцам, – написал Покровский и добавил: – Сегодня эти ублюдки снова бомбили Украину!.."

Артист рассказал, что короткое выступление не было запланировано. Покровский добавил, что для него это выступление стало первым опытом именно в роли уличного музыканта.

"Я с гордостью заявляю, что это мое первое в жизни выступление в такой роли. Я счастлив, что это произошло в Украине!" – отметил он.

По словам фронтмена "Ногу свело!", в настоящее время группа не может проводить концерты в Украине из соображений безопасности.

Украинцы эмоционально отреагировали на импровизированное выступление. В комментариях пользователи благодарили Покровского за поддержку и признавались, что не смогли сдержать слез:

"Не могу слушать эту песню без слез".

"Спасибо, Максим! Слезы на глазах".

"Вот так просто на улице – без залов и сценариев, но с огромной душой. Спасибо за этот момент и за поддержку!"

"Спасибо! Сегодня бомбили Киев..."

"Харьков – герой, до мурашек".

"Макс, у меня каждый раз мурашки по коже от этой песни. Спасибо вам за то, что вы с Украиной и украинцами".

Отметим, что Покровский находится в Украине уже несколько недель. Он приехал сюда впервые за 15 лет и заявил, что вместе с коллегами снимает документальный фильм о войне. Музыкант побывал, в частности, в Славянске и Изюме.

В Изюме Покровский записал обращение к гражданам России у места массового захоронения 449 мирных жителей, убитых российскими оккупантами. Артист назвал это место доказательством геноцида украинцев.

Музыкант также рассказал, что его первая за 15 лет ночь в Украине прошла в укрытии из-за российского нападения на Киев. После этого он заявил, что собственными глазами увидел, как украинцы живут под постоянной угрозой обстрелов.

В то же время визит Покровского в Украину вызвал неоднозначную реакцию. Часть украинцев поблагодарила его за позицию и документальную работу, другие вспомнили выступления группы "Ногу свело!" в оккупированном Крыму в 2015–2016 годах. Сам Покровский впоследствии назвал эти концерты ошибкой и заявил, что не повторил бы такого решения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Максим Покровский открыл россиянам глаза на зверства оккупантов в Украине.

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