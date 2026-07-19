"Сделала обновление". Дочь Оли Поляковой показала, как год семейной жизни изменил её 25-летнего мужа-еврея. Фото

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, 21-летняя Маша Полякова, показала, как изменился ее муж, 25-летний американский музыкант еврейского происхождения Эден Пассарелли, за год после свадьбы.

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Девушка опубликовала коллаж из двух фото, на котором сравнила внешность любимого до свадьбы и сейчас. Снимки в InstaStories она подписала так: "Сделала апдейт".

На снимке слева Эден позирует с короткими волнистыми волосами, а справа – уже с длинными кудрями и в костюме с бабочкой. Именно эти изменения Маша Полякова и обыграла, намекнув, что семейная жизнь повлияла на стиль мужа.

В тот же день она также поздравила мужа с первой годовщиной брака, опубликовав серию романтических фотографий, сделанных в Украине, где супруги решили отметить эту особенную дату.

"Сегодня уже год, как ты мой муж, но с течением времени я всё больше чувствую себя твоей невестой", – написала Мария.

На пост отреагировала ее мама, певица Оля Полякова, которая оставила теплый комментарий: "Потрясающая пара! Такие красивые и счастливые! Любите друг друга!"

Напомним, Маша Полякова и Эден Пассарелли познакомились во время учебы в музыкальном колледже Беркли в США в начале 2025 года.

Уже через две недели после знакомства они начали встречаться, а примерно через полгода поженились. Свадьба прошла без родителей невесты, поскольку они не смогли вовремя прибыть в США из-за оформления документов.

Ранее OBOZ.UA сообщал: муж Оли Поляковой Вадим Буряковский рассказывал, что Эден происходит из религиозной еврейской семьи, соблюдает иудейские традиции и очень бережно относится к Маше. По его словам, молодой человек "с Маши пылинки сдувает", а также добросовестно соблюдает религиозные обычаи даже во время поездок.

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