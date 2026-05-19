'Не знал, что в США есть такие'. Муж Оли Поляковой рассказал об уважаемой семье своего зятя-еврея и высказался о смене веры дочери

Муж певицы Оли Поляковой, бизнесмен и еврей Вадим Буряковский, поделился собственным впечатлением от Эдена Пассарелли – мужа их старшей дочери Марии. По его словам, парень происходит из религиозной еврейской семьи, придерживается традиций и серьезно относится к вере. Также Буряковский высказался о возможном принятии дочерью иудаизма.

Видео дня

В интервью "Менора" он рассказал, что узнал о еврейском происхождении будущего зятя после знакомства пары. По словам мужа Поляковой, мама парня является израильтянкой и происходит из семьи ребе – духовных лидеров в хасидской традиции.

"Оказывается, он еврей, у него мама израильтянка, и она из семьи ребе. И Маша, когда туда впервые попала, она даже боялась взять не тот нож и порезать им что-то другое, а не то, для чего он предназначен", – рассказал Буряковский.

Он отметил, что парень придерживается иудейских традиций даже во время поездок. В частности, когда приезжал в Украину на праздники, привозил с собой специальные свечи и следил за выполнением религиозных обычаев.

"Каждый день он этим занимался, молодец. Он это все соблюдает", – сказал муж певицы.

В частности, Буряковский прокомментировал тему возможного гиюра своей дочери – процедуры перехода в иудаизм. По его словам, решение о смене веры Маша должна принимать самостоятельно и он к этому относится спокойно.

"Если жизнь сложится так, что она решит принять гиюр, – это означает, что ее решение должно быть. Человек должен сам для себя принять решение", – объяснил он.

Также муж артистки признался, что гордится своими еврейскими корнями и считает важным передавать традиции следующим поколениям. В то же время он тепло высказался об избраннике дочери и признался, что был приятно удивлен знакомством с ним.

"Очень хороший, я даже не думал, что в Америке такие хорошие еврейские парни. Он сам очень симпатичный, с Маши пылинки сдувает, мне это очень приятно. Видно, что он любит", – сказал муж Оли Поляковой.

Как писал OBOZ.UA, ранее сама Оля Полякова рассказывала, что положительно относится к избраннику Маши. По словам певицы, парень очень добрый, спокойный и неконфликтный, а также старается во всем угодить ее дочери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!