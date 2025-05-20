Сделал селфи с женой, подколол депутатов и поцеловал Кошевого: самые яркие моменты инаугурации Зеленского шесть лет назад

Ровно шесть лет назад, 20 мая 2019-го, состоялась инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Официальная церемония его вступления в должность главы государства запомнилась украинцам немалым количеством довольно ярких моментов.

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Так, например, до того как появиться в парламенте, глава нашей страны радостно здоровался со сторонниками и товарищами, которые пришли его поддержать в значимый день, а во время речи не избежал возможности метко пошутить над депутатами. OBOZ.UA решил вспомнить самые интересные детали инаугурации Зеленского.

За пять минут до официальной церемонии 6-й президент Украины вышел на связь в Facebook и поделился фотографией со своей женой, Еленой Зеленской. Супруги с широкими улыбками позировали на камеру в деловых контрастных образах. Кадр украинский лидер коротко подписал: "Новый этап. Мы готовы".

Далее Владимир Зеленский прошел через площадь Конституции и радостно поздоровался с общественностью. Он "дал пять" многим людям, а своего лучшего друга, актера "Квартала 95" Евгения Кошевого даже поцеловал в лоб. Момент был довольно эпическим, ведь из-за сильной разницы в росте президенту пришлось подпрыгнуть.

Кстати, Владимир Зеленский стал первым лидером Украины, которого к присяге приводили женщины, а именно тогдашняя глава Конституционного суда Наталья Шаптала и правовед Татьяна Слипачук.

Во время торжественной речи Владимир Зеленский не избежал возможности "подколоть" депутатов. Шутку в сторону политиков глава Украины сказал из-за того, что они выбрали для инаугурации 20 мая, хотя он настаивал на другой дате.

"Вы назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом один плюс - это значит, вы готовы работать", – сказал государственный деятель.

Вскоре, спикер Верховной Рады Украины восьмого созыва Андрей Парубий подытожил весь процесс инаугурации Зеленского короткой фразой: "Было весело. Спасибо президенту Украины!". На это он получил меткий ответ от украинского лидера: "Это только начало".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Зеленская с мужем посетили инаугурационную мессу Папы Римского.

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