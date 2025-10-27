Самый популярный в мире YouTube-блогер оскандалился из-за Украины и подлизался к России: что не так с его новым видео

Американский блогер Джеймс "Джимми" Дональдсон, известный также как "Мистер Бист" (с англ – MrBeast), попал в громкий скандал из-за нового видео. В последнем ролике филантроп, чей канал насчитывает 448 млн пользователей и является самым популярным блогом в мире, спасал животных, в том числе и в Украине.

Однако не все подписчики блогера услышали о причине страданий четвероногих – войну России. Как заметили внимательные пользователи, в российском переводе упоминание о боевых действиях исчезло.

Видео "Мистера Биста" переводятся на 24 разных языка, чтобы зрители со всего мира могли смотреть его контент без языкового барьера. Последний ролик под названием "Я спас 1000 животных от смерти" собрал за сутки почти 40 млн просмотров.

В оригинале инфлюенсер говорит: "Мы отправились из Южной Африки в Украину, где годы войны разрушили зоопарки, оставляя спасенных львов выживать в импровизированных приютах. Но поскольку они все еще находятся под угрозой продолжающейся войны, мы вывезем их отсюда".

В сюжете рассказывалось о трех львах, которых авиатранспортом доставили в Африку, чтобы они жили в просторном заповеднике.

И хоть добрый поступок нашел отклик в сердцах миллионов подписчиков "Мистера Биста", русскоязычная аудитория так и не узнала, о каких львах идет речь. Для них фрагмент перевели так: "Мы отправились через весь мир. Туда, где несчастные львы живут и самодельных убежищах".

Такая попытка угодить всем фанатам и подлизаться к российским подписчикам, возмутила антивоенно настроенных пользователей сети. За сутки появилось немало постов и видео с критикой блогера, который ранее поддерживал Украину.

