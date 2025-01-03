Самый известный в мире YouTube-блогер сделал предложение любимой, которая старше него: что известно о невесте MrBeast. Фото

Американский блоггер Джеймс Дональдсон, более известный в сети как MrBeast, который имеет самый большой в мире канал на видеохостинге YouTube с 341 миллионом подписчиков, сделал предложение руки и сердца своей 27-летней любимой, геймеру Тее Буйсен. Хотя контент 26-летней интернет-знаменитости славится своей помпезностью, признаться избраннице он решил в спокойной атмосфере в кругу семьи.

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Кадрами из важного дня он поделился на своей странице в Instagram. Со своей стороны Теа Буйсен тоже вышла на связь в сети и ближе показала мерцающее кольцо, которое получила от любимого.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что в важный момент MrBeast с избранницей были одеты в парные аутфиты. Они предпочли одинаковые голубые свитера с цветным принтом. На диване позади интернет-знаменитостей сидели две их родственницы, которые с восторгом наблюдали за парой.

Вероятно, сделать неожиданный сюрприз Тее Буйсен YouTube-блогер решил на Рождество, поскольку в их доме можно увидеть большое количество подарков и соответствующий декор. Во время празднования MrBeast попросил свою любимую закрыть глаза, после чего встал на одно колено и протянул кольцо. Геймер ответила интернет-знаменитости: "Да".

"В моем воображении мы уже замужем. Мы уже на одной стороне. Мы говорим о детях, о том, как будем жить вместе, когда нам будет по 70 лет. Это был просто еще один шаг в процессе", – прокомментировала предложение геймер изданию People.

Что известно о невесте MrBeast

Так же, как и Джеймс Дональдсон, Теа Буйсен создает контент в социальных сетях. В 2016 году она начала проводить стримы на YouTube с карточными играми, а теперь стала геймеркой и киберспортивным комментатором.

Как отметила девушка, на протяжении своей жизни она всегда стремится получать новые знания. В 2022 году она получила степень бакалавра права и диплом с отличием по психологии, окончив Стелленбосский университет. А уже в 2024 году Теа Буйсен одержала степень магистра нейропсихологии в Эдинбургском университете.

Помимо деятельности в социальных сетях, любимая MrBeast также является писательницей. В 2022-м она выпустила роман для молодежи "The Marked Children" ("Обозначенные дети").

Рассказывая о знакомстве с известнейшим блоггером, Теа Буйсен призналась, что они встретились случайно. Во время пандемии COVID ее будущий жених с несколькими авторами контента приехали в Южную Африку, чтобы оттуда отправиться в Антарктиду и снять видео. Однако все заболели, поэтому путешествие пришлось отменить. Позже MrBeast вместе с другом пошли в заведение поужинать. Тогда товарищ блоггера пригласил и ее, так что геймер встретилась с будущим любимым.

"Тот факт, что он мог поддерживать разговор, был для меня очень привлекателен, потому что для этого нужно иметь определенный интерес и интеллект", – поделилась первыми впечатлениями об интернет-знаменитости Теа Буйсен.

Роман между блоггерами завертелся довольно быстро. В течение определенного времени у них были отношения на расстоянии, однако в 2024 году стали жить вместе.

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