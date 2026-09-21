Самый популярный хит этого лета обретет настоящий голос: какая украинская певица теперь будет исполнять песню "Червоний мак"

Песня "Червоний мак", которая этим летом стремительно стала одним из главных украинских музыкальных хитов, получила живое исполнение. Певица SKYLERR официально объявила, что отныне будет исполнять композицию вместе с Kavabanga Depo Kolibri. Артисты уже готовят новую версию трека, который изначально существовал в цифровом исполнении, созданном с помощью искусственного интеллекта.

Видео дня

Об этом SKYLERR сообщила со сцены во время своего концерта, а впоследствии опубликовала видео с анонсом в Instagram. Певица заявила, что "Червоний мак" теперь будет звучать на всех ее концертах, а премьера полноценной версии состоится совсем скоро.

"Песня, которая теперь будет звучать на всех моих концертах и будет в нашем исполнении. Песня, которую за это лето полюбили миллионы людей. За это время Kavabanga Depo Kolibri написали песню "Червоний мак", которую вы все прекрасно знаете в исполнении искусственного интеллекта", – сказала артистка со сцены.

Она добавила, что теперь композиция обретет "лицо" реальных исполнителей.

Первый фрагмент новой версии она сразу же исполнила перед слушателями. Позже SKYLERR написала в Instagram, что команда сознательно отказалась от искусственного интеллекта в пользу живого вокала, музыки и хорового звучания.

"Никакого искусственного интеллекта, для вас мы оживили главный хит этого года! Живая музыка, живое исполнение, хоры и все, все, все", – написала исполнительница в анонсе.

"Червоний мак" действительно стал одним из самых заметных треков лета 2026 года. По состоянию на неделю с 11 по 17 августа композиция занимала первое место в украинском музыкальном чарте YouTube. Также трек находился на первой позиции в украинском топ-100 Apple Music.

Песня вошла и в подборки самых популярных композиций лета. В частности, в музыкальной подборке за август "Червоний мак" назывался одним из самых популярных треков на YouTube Music.

Справка. Настоящее имя певицы SKYLERR – Валерия Кудрявец. Она стала финалисткой национального отбора на Евровидение 2024, а широкую популярность завоевала после выхода песен "Падав туман" та "Вечорниці" и др.

Именно "Вечорниці" в свое время стали вирусными в TikTok и принесли артистке значительную узнаваемость. SKYLERR также участвовала в "Х-Факторе2 и других музыкальных конкурсах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как изменился украинский чарт с началом осени и что сейчас слушают в Украине. Среди 10 самых популярных треков оказалось целых семь работ исполнителей из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!