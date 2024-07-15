Самый младший – копия папы. Как выглядят 8 детей легендарного рок-музыканта Мик Джаггера

Всемирно известный рок-музыкант Мик Джаггер, несмотря на свой безумный ритм жизни, стал отцом восьмерых детей. Первая дочь участника группы "The Rolling Stones" родилась в 1970-м, а через 46 лет на свет появился самый молодой потомок исполнителя – Деверо, который является абсолютной копией вокалиста.

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Англичанин считает, что иметь детей отлично в любом возрасте. Однако признает, что из-за постоянной работы и отъездов, ему не удается полноценно насладиться отцовством. Больше информации о наследниках музыканта собрали Us Weekly.

Карис Джаггер

Самой старшей дочери исполнителя, которая появилась во время его отношений с Маршей Гант, 54 года. Карис участвует в разных типах продюсирования фильмов. Она работала над кинолентами "Благотворитель", "Целитель Адамс" и "Львиная доля: Как афроамериканская кухня сменила Америку". У женщины двое собственных детей: Мейзи и Захари, которых она воспитывает вместе с мужем Джонатаном Уотсоном.

Джейд Джаггер

Вторая дочь музыканта родилась в 1971 году, через пять месяцев после его заключения брака с Бьянкой Джаггер. Она занимается моделингом, создает собственные дизайнерские украшения. Джейд была дважды замужем и имеет троих детей.

По ее словам, все братья и сестры по отцовской линии имеют очень теплые отношения: "Связи, которые объединяют нас, крепче, чем когда-либо. Это касается не только ближайших родственников, но и клана Джаггер в целом".

Элизабет Джаггер

Первая дочь рок-исполнителя, коротая появилась во время брака с Джерри Холл в 1984 году. Будучи актрисой, Элизабет сыграла роли в двух американских фильмах: "Быть Миком" и "Игби идет ко дну".

Джеймс Джаггер

Первый сын Мик Джаггера родился в 1985 году. Сначала Джеймс, следуя примеру отца, играл на гитаре в панк-рок-группе "Turbogeist". Затем мужчина раскрыл в себе актерский потенциал, появившись в сериале HBO "Винил".

"Я невероятно горжусь тем, что являюсь членом этой семьи. Я очень обожаю своего папу и невероятно горжусь всеми его достижениями, поэтому я рад, что я его сын", – поделился артист.

Джорджия Мэй Джаггер

Третья дочь в браке Мик Джаггера и Джерри Холл родилась в 1992 году. Она занимается модельной карьерой и является совладелицей известного бренда по уходу за волосами.

Джорджия имеет очень теплые отношения с отцом и наслаждается его творчеством: "Видеть выступление моего отца – прекрасно, потому что это напоминает мне о моем детстве".

Габриэль Джаггер

Второй сын участника группы "The Rolling Stones" родился в 1997 году. Он работает журналистом и имеет собственное интернет-издание, посвященное новостям из мира музыки.

Лукас Джаггер

Седьмой ребенок вокалиста появился в 1999 году, во время отношений с Лучианой Хименес. Недавно Лукас окончил Нью-Йоркский университет. Поздравить сына на официальной царемонии пришли оба родителя.

Деверо Джаггер

В 2016 году родился самый младший сын Мик Джаггера – Деверо. Его мамой является артистка балета Мелани Хэмрик. Мальчик невероятно сильно похож на своего отца.

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