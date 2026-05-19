Мизерные алименты и равнодушие к ребенку: экс-участница 'ВИА Гры' Миша Романова шокировала правдой об отце своего сына

Украинская певица Миша Романова раскрыла неожиданную правду об отношении отца своего сына Мартина к мальчику. По словам бывшей участницы группы "ВИА Гра", мужчина, личность которого она скрывает от публики, полностью избегает ребенка и отказывается идти на контакт.

Более того, как поделилась исполнительница, папа Мартина практически не участвует в обеспечении достаточного уровня жизни сына, ведь даже мизерные алименты не платит вовремя. Болезненными подробностями личной жизни Романова поделилась в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Это очень болезненная тема. Это длится очень долгое время, и мне жаль Мартина. Я бы очень хотела, чтобы он общался со своим отцом, но отец не хочет. Иногда у меня даже бывают истерики. Некоторые моменты с документами я должна обсудить с отцом ребенка, потому что мы сейчас находимся в другой стране. Он не вовремя платит алименты, тех 100 долларов. Да и в целом не воспринимает его за сына. Это на его совести", – рассказала экс-участница "ВИА Гры".

Тем не менее, несмотря на равнодушие отца к Мартину, мальчик не обделен мужским вниманием. По словам Миши Романовой, ее сыну достаточно много времени уделяют ее брат, а также крестный отец – певец Макс Барских.

Заметим, что Миша Романова родила сына в 2018 году. С тех пор знаменитость ни разу не показывала отца мальчика аудитории, ведь сам мужчина не хотел, чтобы его имя было известно публике.

"Он не дал согласия, чтобы я объявляла его имя. Я этого придерживаюсь. Но он никоим образом не участвует в воспитании сына. Поэтому и имени у него нет", – делилась артистка.

