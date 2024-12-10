Самые удивительные рождественские рекорды, которые можно попытаться побить дома: от поедания пирожков до украшения бороды

Книга рекордов Гиннеса полна разных странных рекордов. А вот Рождество – прекрасное время, чтобы побить какой-нибудь из них. Этот праздник – особенное время, когда все собираются вместе, чтобы насладиться теплом семейного круга, яркими украшениями и ароматами праздничных блюд. Для кого-то это время отдыха, для других возможность создать незабываемые воспоминания.

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Оказывается, многие установленные рекорды не нуждаются в сложных условиях или специальном оборудовании, и их легко можно повторить в домашних условиях. Книга рекордов Гиннесса собрала несколько интересных способов времяпровождения.

Наибольшее количество новогодних игрушек или конфет в бороде

Настоящего Санту Клауса можно создать, имея достаточно новогодних игрушек для елки или карамельных тростников, а также длинную бороду. Рекорд по наибольшему количеству рождественских атрибутов в бороде принадлежит Джоэлу Штрассеру, который в декабре 2022 года украсил ее 710 шариками, а в 2023 году – 187 карамельками.

Самое быстрое время обертывания человека подарочной бумагой

"Объединитесь с семью друзьями, чтобы побить рекорд на самое быстрое обертывание человека оберточной бумагой командой из восьми человек. Впечатляющий рекорд в 41,10 секунды установили две семьи-соперницы из США, когда братья и сестры Шэрон и Мэтт сплотили своих родственников во время семейного отпуска", – сообщил источник.

По словам редакторов Книги рекордов Гиннеса, для того, чтобы побить этот рекорд, нужно быть подготовленным – иметь навыки "управления проектами, тщательного планирования" и много практиковаться.

Самое быстрое время съедания трех пирожков

52,21 секунды – именно столько понадобилось Лие Шуткевер, чтобы съесть три пирожка с мясом. Женщина несколько раз ставила подобные рекорды, но именно рождественская выпечка ассоциируется с зимними праздниками.

Самое быстрое время, чтобы одеть костюм рождественского эльфа

Самое быстрое время переодевания в рождественский эльф составляет 24,63 секунды. Его поставил немец Андре Ортольф в 2023 году. Однако весь образ касается не только основной одежды, но и главных атрибутов, которые присущи эльфам: шляпа, островерхие уши, остроносые ботинки и пояс.

Самое быстрое время, чтобы собрать пряничный домик.

Нечасто трудно достичь стабильности пряничного домика во время его сборки, а вот Оскар Линах смог сложить "здание" всего за 1 минуту и 58,26 секунды.

"Это достижение требует как скорости, так и точности, ведь каждая деталь должна быть тщательно выровнена для создания стабильной конструкции. Это сложное испытание мастерства, и по его завершении вы сможете насладиться праздничным угощением", – отметил источник.

Ранее OBOZ.UA писал, что умерла обладательница самых длинных ногтей на ногах. Ради рекорда она бросила мужа после 22 лет брака.

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