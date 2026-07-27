'С Мишей мы соседи'. Юрий Горбунов рассказал, почему Дзидзьо и Александр Пономарев больше не выступают вместе

После начала полномасштабного вторжения Александр Пономарев, Михаил Хома (Dzidzio) и телеведущий Юрий Горбунов стали одним из самых известных благотворительных творческих трио. Артисты часто гастролировали вместе, собирая средства для украинских военных.

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Однако в последнее время совместных гастролей стало значительно меньше. В интервью OBOZ.UA телеведущий Юрий Горбунов пояснил, что никакого конфликта между ними нет, причина – в плотных рабочих графиках.

"Мы с Сашей и Мишей почти три года без перерыва ездили по Украине. Объехали ее вдоль и поперек, в некоторых городах побывали даже по два-три раза. В то же время это не означает, что мы перестали работать вместе. И дальше проводим благотворительные вечера, собираем средства для военных", – рассказал Горбунов.

По его словам, артисты и впредь дают совместные выступления, однако теперь это происходит не в формате масштабных туров. "Осенью еще будет несколько совместных благотворительных мероприятий. Просто теперь это уже не крупные концертные туры, а немного другой формат. У меня скоро начинается новый сезон "Голоса страны", у Саши – свой тур, у Миши – свой. У каждого очень плотный график. Но точно знаю, что наш совместный проект будет жить и дальше", – пояснил Горбунов.

Телеведущий также вспомнил, как возникло их творческое трио. По его словам, переломным моментом стала благотворительная поездка в Хмельницкий, после которой артисты начали регулярно выступать перед военными.

"С Мишей мы вообще соседи, а с Сашей дружим много лет. Но именно как творческое трио мы сформировались после одной встречи в Хмельницком. Нас пригласили на благотворительный концерт для пограничников. Там мы познакомились с военными, с пограничниками. Именно тогда и начались совместные поездки по воинским частям. Потом Саша написал песню "На земле, в воздухе и на море", которую мы исполняем втроем. Сняли клип. И как-то все очень органично сложилось. Они с Мишей пели, а я между номерами вел благотворительный аукцион. Получился очень целостный проект. Если честно, я даже скучаю по тем поездкам. Но мы видимся и в обычной жизни. Бываем друг у друга в гостях, поздравляем с днями рождения, общаемся семьями", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Михаил Хома впервые заговорил о слухах относительно жены и двоих детей: "Хочу дать изысканный ответ".

Полное интервью с Юрием Горбуновым читайте на OBOZ.UA здесь.

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