С кудрявыми волосами и в очках: как выглядит новая "Мисс Вселенная Украина" в реальной жизни. Фото без макияжа и в бикини

Новая обладательница титула "Мисс Вселенная Украина 2026" Анна Никонова ведет социальные сети, где публикует не только профессиональные снимки, но и фото и видео из своей повседневной жизни. На странице 22-летней киевлянки можно увидеть, как она выглядит без сценического макияжа, на отдыхе и в домашней обстановке.

Видео дня

В ее Instagram есть немало фотографий и видео, которые демонстрируют совершенно иной образ, чем тот, в котором украинцы увидели ее во время финала "Мисс Вселенная Украина".

В повседневной жизни у Никоновой естественные волнистые темно-каштановые волосы средней длины. Она также иногда появляется в очках, отказывается от яркого макияжа и выбирает минималистичные образы.

Среди ее постов также есть фотографии с отдыха у моря, где Анна позирует в бикини. В то же время большая часть контента посвящена учебе, путешествиям, работе, личным моментам из жизни и кадрам с фотосессий.

В частности, Никонова недавно поделилась архивным видео из своего детства. На записи она исполняет песню "Всі діти прагнуть миру", с которой участвовала в национальном отборе на Детское Евровидение еще в 2014 году.

После начала полномасштабного вторжения России Анна Никонова также публично высказывалась в поддержку Украины, пытаясь "достучаться" до россиян и иностранцев.

"Я прожила в Украине всю свою жизнь, моя семья, мои лучшие друзья, все люди, которых я люблю, там. Наша страна этого не заслуживает, мы этого не заслуживаем. Остановите российскую агрессию. Остановите Путина. Остановите войну", – говорилось в одном из ее постов.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля Анну Никонову объявили новой "Мисс Вселенная Украина 2026". Она родилась в Киеве, получила образование психолога, заканчивает магистратуру в Кембриджском университете и осенью представит Украину на международном конкурсе Miss Universe 2026.

С детства Никонова занималась вокалом, художественной гимнастикой и моделингом, а сейчас работает над разработкой образовательных программ для украинских детей.

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