'Рвался на фронт с первых дней'. Зять Степана Хмары раскрыл подробности призыва в ВСУ 23-летнего сына легендарного диссидента

Известный украинский скрипач Василий Попадюк, который является зятем украинского диссидента и Героя Украины Степана Хмары, рассказал о 23-летнем сыне политика Тарасе, который недавно добровольно присоединился к рядам ВСУ.

Тарас Хмара – младший сын легендарного украинского диссидента. В интервью OBOZ.UA Василий Попадюк сообщил, что его выбор сформировался под влиянием родительского воспитания.

"Он рвался из ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения, – рассказывает Василий Попадюк о Тарасе Хмаре. – Действительно рвался, его даже не пускали, насколько мне известно. Он хороший парень. Очень хороший. Жена Соломия его очень любит. И он рвался, потому что очень много знал о своем отце, Степане Хмаре, слушал его советы и знал путь".

По словам Василия Попадюка, выбор молодого человека был осознанным и в значительной степени сформированным воспитанием в семье: "Как объяснить его выбор? Это воспитание. Воспитание Степана Хмары. И Соломия такая же патриотка. Это семья патриотов, их отец был настоящей глубиной, пророком. К сожалению, многие не слышали его слов, но сейчас все, о чем он говорил, воспроизводится с уязвимой точностью".

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Хмара в сентябре прошлого года присоединился к Силам обороны Украины, заявив, что это его долг. Об этом сообщила волонтер, глава Всеукраинского женского движения "За свободную Украину" Раиса Шматко. На своей Facebook-странице она показала фотографии юноши в форме. "Сегодня собирали нашего Тараса Хмару на фронт. Он твердо, с постоянной мыслью решил, что это его долг и он его выполнит с честью", – написала женщина. Она пожелала защитнику, чтобы его оберегал Бог. В комментариях под сообщением госпожи Раисы ответила Роксолана Хмара – мама воина: "Спасибо, Раиса Шматко, за то, что вы всегда рядом! Мой родной сыночек, да хранит тебя Господь!".

