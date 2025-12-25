'Русский язык забыт'. Галкин в Рождество обратился к фанатам на украинском и разозлил россиян четкой позицией

Российский шоумен Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения публично выступил против войны России против Украины и выехал из РФ, в Рождество обратился к своим подписчикам сразу на нескольких языках. В посте он использовал украинский, русский и английский, что вызвало бурную восторженную реакцию среди украинцев, но возмущение среди российской аудитории.

Видео дня

В своем обращении Галкин поздравил христиан с праздником и отдельно обратился к украинцам, написав: "Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!"

Также артист добавил пожелания на английском языке – Merry Christmas! – и отдельный текст на русском: "Желаю всем христианам, кто празднует в эти дни, Счастливого Рождества! Желаю всем тепла и уюта в этот светлый праздник!"

Украинские пользователи соцсетей тепло отреагировали на сообщение и поблагодарили артиста за позицию и поддержку Украины. В комментариях писали:

"Спасибо! Вам также мира и счастья в семье!"

"Украина и украинцы ценим, слышим и уважаем вашу позицию и поддержку!"

"Спасибо за поддержку моей страны, за то, что такие слова как "достоинство" имеют значение и вес. Наилучшие пожелания вашей семье и вам!"

"С праздником всю вашу семью".

"Уважаю вас с каждым годом все больше и больше! Взаимно желаем вашей семье благословенного и счастливого Рождества Христова!"

Зато российские пользователи отреагировали резко и критически. В комментариях появились упреки относительно использования украинского языка и позиции шоумена. В частности, писали:

"Русский язык забыт. Как же так, а как наслаждались просмотром передач с твоим участием, не понять тебя никогда!"

"Католиком стал что ли?"

"А теперь про русский язык ни слова не написано, вот только должен же понимать, что сам из РФ, и вся слава получена там. Опять лишь бы на публику играть".

"У христиан Рождество 7 января если что".

Ранее OBOZ.UA писал, что Максим Галкин спел песню Степана Гиги на концерте в Таллинне и поразил идеальным украинским языком. Шоумен со сцены рассказал, что системно изучает украинский с преподавательницей из Украины и постепенно переходит на современную лексику, в частности отказываясь от слов советского периода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!