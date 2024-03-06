Рубашку героя фильма 'Гордость и предубеждение', от которой млели женщины, продали за рекордную сумму: чем она особенная. Фото

Легендарную рубашку мистера Дарси из экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" 1995-го года продали на аукционе за рекордную сумму. Почти 20 лет назад актер Колин Ферт завоевал сердца зрительниц образом английского джентельмена.

В частности, запомнилась и мокрая рубашка, подарившая звезде звание секс-символа. Как сообщает Business Insider, лот ушел с молотка за более чем миллион гривен (31 тысячу долларов).

Одежда, в которой мистер Дарси появился на экране во время сцены на озере в мини-сериале "Гордость и предубеждение", была одним из 69 костюмов, выставленных на аукцион в Лондоне 5 марта.

Мокрая рубашка была самым популярным лотом, сообщила представитель аукционного дома Керри Тейлор.

Эксперт предусмотрела, что вещь будет стоить от 300 тысяч гривен до 500 тысяч гривен. Но вечером 5 марта рубашка была продана за рекордную сумму – более миллион гривен.

Мужская блуза из белого льна имеет глубокий V-образный вырез, скрепляемый двумя маленькими пуговицами. Дизайнер изделия Дайна Коллин сказала, что "сцена с мокрой рубашкой" Ферта не была частью оригинального сценария "Гордость и предубеждение".

Идея возникла при обсуждении того, как обойти цензуру обнаженного тела, когда мистер Дарси выходит из озера после "охлаждающего купания в жаркий летний день". "Тогда эта сцена вызвала определенную сенсацию и превратила Колина Ферта из уважаемого классического актера в секс-символа", – добавила дизайнер.

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