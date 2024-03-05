Двойник супермодели Кейт Мосс шокировала публику, появившись на подиуме в рамках Недели моды в Париже. Фото и видео

Сеть шокировало появление двойника супермодели Кейт Мосс вместо нее самой во время показа Marine Serre на Неделе моды в Париже, состоявшейся в понедельник 4 марта. Публика поначалу даже не заподозрила подмену.

Оказалось, что бренд специально нанял женщину, создавшую резонанс в обществе. Как отмечает People, настоящую Кейт Мосс на подиуме так и не увидели. Двойником звезды стала британка Дениз Онон, которая постоянно пародирует модель и называет себя "копией №1 в мире Кейт Мосс".

В своем Instagram женщина опубликовала серию видеодоказательств своего присутствия на показе. Она невероятно гордится своим участием, что даже подписала один из постов "Спасибо, Marine Serre, за то, что ты имеешь меня".

Хоть публику заворожила такая "ложь", во что никто поначалу не поверил, но страстные поклонники заметили самую главную черту, которая указывала на ложность модели – ее походка. "Я знал, что в этой походке что-то не так", – написал один из интернет-пользователей. Ситуацию до сих пор не прокомментировали ни бренд, ни сама супермодель.

Зная, что в одной стране с Кейт Мосс проживает и ее двойник, зрители показа Marine Serre выразили свои бурные впечатления на странице самой Онон: "Мне просто нравится, как вы точно и неумышленно вводите в заблуждение папарацци", "Я потерял дар речи", "Нравится дерзкая улыбка в конце", "Вы снова всех обманули".

Пока двойник дерзко расхаживала по подиуму, настоящая Кейт Мосс присутствовала на показе Saint Laurent с 21-летней дочерью Лилой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории успеха Кейт Мосс и за какие заслуги она получила звание супермодели и звезды "героинового шика".

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