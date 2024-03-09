7 женщин в жизни Тараса Шевченко: жена коменданта, избранница друга, изменница и не только. Фото

Украинский поэт, прозаик, мыслитель и живописец Тарас Григорьевич Шевченко при жизни был душой компании, обладал приятным голосом и отличался харизмой. Так что неудивительно, почему в него влюблялось немало девушек и женщин. Интересно, как вел себя поэт в романтических отношениях? Это был человек со своими пристрастиями, проблемами и ошибками? Или развратник и беззаконник а-ля Дон Жуан?

Мы в материале OBOZ.UA по случаю 210-летия со дня рождения Тараса Шевченко решили разобраться, с кем он познал искреннюю любовь, а с кем имел интрижки или дружеское общение. Некоторые из избранниц поэта навсегда оставили свой след в его творчестве... и сердце. Однако никто так и не стал женой и не родил от него ребенка. Так что наследников один из самых известных украинцев всех времен не имеет (относительно внебрачных детей достоверных данных нет).

1. Первая любовь?

Будущий писатель и младше его на 3 года Оксана Коваленко познакомились в раннем детстве. Они жили в соседних домах в селе Кирилловка (сейчас – Шевченково Звенигородского района Черкасской области). Сначала между ними была детская симпатия, а потом – подростковая заинтересованность. Матери Тараса и Оксаны полагали, что те в будущем сыграют свадьбу. Однако настоящие глубокие чувства так и не зародились. По крайней мере, конкретных свидетельств об этом нет.

В 1829 году друзья расстались навсегда, когда 15-летний юноша вместе со своим хозяином, помещиком Павлом Энгельгардтом, уехал из Кирилловки в город Вильно (современное название – Вильнюс, столица Литвы). Образ Оксаны поэт "запечатлел" в иконической поэзии "Мені тринадцятий минало" ("Утирала мої сльози і поцілувала..."), в стихотворении "Ми вкупочці колись росли" и поэме-посвящении "Мар'яна-черниця".

Оксана же вышла замуж за Карпа Сороку, крепостного Энгельгардта. Здесь следует заметить, что она никогда не была "покриткою" (девушкой, которая не уберегла свою честь и родила внебрачного ребенка), как это указано в творчестве Шевченко.

2. Теплые отношения

В Вильно Тарас Шевченко встретил на 8 лет старше его портниху польского происхождения Ядвигу Гусиковскую (позже нежно называл ее "Дуней"). Та была похожа на Оксану – такая же чернобровая и чуткая. Она обучала своего нового знакомого не только польскому языку, но и искусству любви. К сожалению, эти отношения продлились недолго... В 1830 году вспыхнуло польское восстание, и Энгельгардт сбежал в Петербург, забрав с собой рабов, в том числе и Тараса.

3. "Отблагодарил" друга

В 1838 году, в Петербурге, жизнь Шевченко круто изменилась. Он познакомился со своим земляком – художником Иваном Сошенко, и тот способствовал встрече юноши с художником Карлом Брюлловым (который за вырученные от лотереи средства выкупил крепостного крестьянина из неволи).

Тарас сразу же переехал жить к своему благодетелю Ивану. Правда, всего-навсего на 3 месяца. Почему? Во время учебы в Академии искусств он нарисовал юную племянницу своей домовладелицы – 15-летнюю натурщицу немецкого происхождения Марию Европеус. Вскоре с ней закрутил роман. Это при том, что знал о намерениях Сошенко жениться на ней. Мужчины поссорились – и Иван выставил Тараса за дверь. Какова была реакция Марии? Она некоторое время ходила на новую квартиру к своему парню, а позже пара распалась. Оставила ли девушка след в творчестве художника? Да! Она стала прототипом Паши из повести "Художник", и, вероятно, именно ее Шевченко нарисовал на провокационной картине "Жінка в ліжку".

4. Безответная любовь

Летом 1843 года Тарас Шевченко посетил Яготин, чтобы сделать несколько зарисовок. Он на некоторое время останавливался в имении генерал-губернатора Малороссии (1816-1834) Николая Репнина. Там художник познакомился со старшей его на 6 лет писательницей Варварой Репниной (это дочь Николая). 35-летняя красавица была энергичной, стройной и любезной женщиной. И она сразу же влюбилась в нового знакомого, называя его "гением". Ее не останавливало то, что была в браке со Львом Баратынским, адъютантом князя Репнина...

Сам Шевченко был заинтересован молодой художницей Глафирой Псел, которая воспитывалась в имении, а Варвару воспринимал скорее как опекуншу или сестру, а не избранницу или любовницу. Репнина смирилась с тем, что ей не суждено быть вместе с любимым, и решила быть "ангелом-хранителем" поэта. Женщина посвятила своему вдохновителю автобиографическую повесть "Дівчинка". Тарас Григорьевич тогда же, в 1843 году, прочел рукопись произведения, а вскоре ответил, но – литературно. За пару дней написал поэму с несколько ироническим посвящением Варваре – "Тризна". "Ваш добрый ангел осенил меня бессмертными крылами. И тихостройными речами мечты о рае пробудил", – говорится в его поэме. Затем Шевченко и Репнина переписывались, а спустя много лет увиделись... Правда, без особых внутренних бурь.

5. Муза поэта

На одном из балов в селе Мойсовцы (Черкасская область) Шевченко познакомился с Анной Закревской, на 8 лет младшей его, женой помещика Платона Закревского. Поэт влюбился в нее, и она ответила взаимностью. Насколько далеко зашли эти отношения? Сказать трудно… Известно, что Тарас посвятил ей немало стихов и всерьез задумался над тем, чтобы жениться, иметь свой дом и детей. "А ти, мій покою! Моє свято чорнобриве. І досі меж ними тихо, пишно походжаєш? І тими очима, аж чорними-голубими... І досі чаруєш людські душі?" – писал поэт в стихотворении-посвящении "Немає гірше, як в неволі".

6. Платоническая любовь

Во время 10-летней ссылки Тарас полюбил жену коменданта Новопетровской крепости Агату Ускову. Он был без ума от нее. Боготворил! Та часто прогуливалась с поэтом и вела с ним товарищеские разговоры. "Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благородной моей душой. Не допускай, друг мой, и тени чего-нибудь порочного в непорочной любви моей", – писал он в письме другу Брониславу Залевскому. Вдруг "волшебство" развеялось (вероятно, потому, что женщина была в браке с другим), и Тарас начал относиться неуважительно к Агате.

7. Изменница

За полгода до смерти Шевченко влюбился в последний раз – в бывшую батрачку, крепостную и сироту Ликеру (Гликерию) Полусмак, на 28 лет младше его. Друзья поэта, узнав о его намерении жениться, были в замешательстве. Почему? Эта новая избранница имела сомнительную репутацию: ленивая, меркантильная, неряшливая, легкомысленная, лживая и жадная... Кроме того, она называла ухажера "старым", "плохим" и "сердитым".

Тарас, ослепленный чувствами, считал поведение девушки логическим следствием рабства, что поддается корректировке. Потому задаривал Ликеру подарками, перевез ее на отдельную квартиру и уже готовился к свадьбе... Вдруг все планы рухнули. Поэт узнал о многочисленных изменах со стороны Полусмак. Он добился того, чтобы та отдала все подарки, и разорвал отношения. Экс-невесте посвятил несколько стихов, в том числе "Барвінок цвів і зеленів" и "Поставлю хату і кімнату".

А Ликера вышла замуж за парикмахера Яковлева, жила в Царском Селе и работала швеей. В браке она так и не стала счастлива. В 1904 году после смерти мужа она оставила детей в Петербурге и переехала в Канев, чтобы до конца своих дней каяться об ошибке молодости и ухаживать за могилой Тараса на Чернечьей горе.

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