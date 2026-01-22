В российских соцсетях набирает обороты странный тренд: женщины якобы массово заказывают "обряды на гибель" своих мужей, находящихся на так называемой "СВО". Об этом заявила одна из российских блогеров, опубликовав видео с эмоциональным обращением к соотечественницам, чтобы те перестали навлекать беду на российских мужчин.

По ее словам, женщины якобы стремятся к "быстрому финалу" для мужчин ради денежных выплат, однако сами же, по мнению автора видео, "подписывают себе приговор". Она заявила, что такие действия якобы приведут к проблемам со здоровьем, финансами и будут иметь негативные последствия для детей и родственников. Видео быстро разошлось по сети, а украинский мольфар-звезда шоу "Битва экстрасенсов" Максим Гордеев решил прокомментировать этот призыв к "спасению", опубликовав в TikTok видео-ответ в откровенно саркастическом тоне.

Он назвал новость "сумасшедшей", призвал не слушать российского блогера и, не сдерживая иронии, заявил, что готов "делать все бесплатно". Свою речь Гордеев сопроводил перечнем "преимуществ", которые, по его словам, ждут россиянок, и предложил оставлять контакты для связи.

"Это сумасшедшая новость! Это огонь! Девочки, не слушайте эту сумасшедшую. Объясните мне, пожалуйста, зачем в России жить больше, чем 30 лет? 30 лет достаточно. Зато унитаз есть свой, не на улице ходите в туалет, а прямо в квартире. Во-вторых, бухла будет столько, что вы просто себе представить не можете. Это же вообще можно пить-перепить. И, в-третьих, я делаю вам все бесплатно. Девочки, обращайтесь!" – написал Гордеев.

Заявление мольфара вызвало волну комментариев от украинских пользователей соцсетей, которые оценили этот черный юмор:

"А можно сделать на все 140 миллионов россиян? Украинцы точно скинутся на оплату услуги".

"Девочки, украинки с вами! Можем помочь средствами на таких шаманок. Если вам надоел ваш муж/любовник – действуйте! Вы делаете все правильно! Не страдайте, не терпите, заказывайте услугу".

"Я украинка, но я шокирована. Я еще надеялась, что там есть люди, немного, но осталось. Теперь понимаю, что никого не осталось".

"Все правильно делают, не останавливайтесь".

"Сделайте им акцию: приведи подругу, получи еще одну порчу в подарок".

"Заказывайте, мы еще поможем".

"Готова принимать заказы на обряды, помогу, чем смогу".

Максим Гордеев – мольфар, известный как участник телепроекта "Битва экстрасенсов", а также участвовал в шоу "Голос страны", "Х-фактор" и "Співають всі". По образованию – вокалист, в прошлом чемпион Украины по спортивно-бальным танцам.

Ранее OBOZ.UA писал, что в России студентов колледжей вербуют на войну против Украины. За подписание договора обещают значительные выплаты до 500 тысяч рублей.

