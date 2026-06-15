Художница Соня Морозюк сообщила, что во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 15 июня под удар попал её дом. Удар пришёлся на этаж выше её квартиры.

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Она опубликовала в Instagram фото горящего многоэтажного дома и написала: "Сегодня прилетело в мой дом". На обнародованных кадрах виден масштабный пожар и значительные разрушения. Часть этажа, где произошло попадание, выгорела почти полностью.

Она также показала серию утренних фото с того места и работу сотрудников ГСЧС.

В ночь на 15 июня Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. По предварительным данным, оккупанты применили более 50 ракет и более 400 беспилотников различных типов. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Днепре и других городах.

Больше всего разрушений понесла столица. В разных районах Киева были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, возникли масштабные пожары. По состоянию на утро известно о десятках пострадавших и погибших.

Напомним, Соня Морозюк оказалась в центре общественного внимания в начале 2024 года из-за помолвки с Романом Гринкевичем – сыном львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в коррупционных схемах с закупками для Министерства обороны и до сих пор держат под стражей.

После того как правоохранители объявили о подозрениях по делу семьи Гринкевичей, Морозюк заявила о расторжении помолвки. Художница тогда подчеркнула, что не будет связывать свою жизнь с человеком, который, по ее словам, предал страну. После громкого скандала она значительно сократила свою публичную активность, хотя и продолжает активно вести социальные сети.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обстрела 15 июня Россия нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. Беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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