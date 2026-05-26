Российского режиссера, который стал лауреатом Каннского кинофестиваля, требуют судить в РФ из-за выходки на глазах у всего мира

Депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой требует судить российского режиссера Андрея Звягинцева, который получил Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм "Минотавр", что рассказывает о событиях в стране-агрессоре после начала большой войны. Причиной этого стало публичное выступление сценариста на международном мероприятии, где он обратился к диктатору Владимиру Путину с призывом остановить войну.

В своих социальных сетях Луговой обвинил Звягинцева в "торговле родиной", а вот его победу на кинофестивале назвал "европейской блестящей медалькой за ненависть к русским". Пропагандист убежден, что внести режиссера в перечень "иноагентов" является слишком мягким наказанием, поэтому хочет, чтобы тот отвечал за "грехи" в полной мере.

"В его случае – это прямая измена и торговля родиной. Нужно отвечать за это по всей строгости. Так же, как и всей "теплой" компании тех, кто спонсировал это "творчество" и продвигал", – выдал депутат Госдумы РФ.

Кроме того, Луговой считает, что создатель "Минотавра" произнес такую речь, поскольку за это "заплатили спонсоры". Как вспомнил депутат Госдумы РФ, в 2022 году Андрей Звягинцев неодобрительно высказывался о политике Кремля, мол, еще с тех пор готовился к выходу на мировую арену.

"Зачем разбираться в геополитике, когда Мариуполь просто разбомблен вдребезги?", – сказал режиссер в одном из интервью, после чего продолжил: "Я такой родины не знаю. У меня другая родина".

Что сказал Звягинцев в Каннах

Во время церемонии награждения Андрей Звягинцев произнес речь на русском языке перед международной аудиторией, где высказался о том, что весь мир ждет окончания войны. Сначала режиссер заметил: хотел бы обратиться к "одному человеку", который не использует VPN для просмотра прямого эфира мероприятия, однако имеет достаточно людей в своем окружении, которые передадут эти слова. После этого "хороший русский" напрямую обратился к Путину.

"Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения мечтают только об одном: чтобы наконец прекратились многочисленные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого", – сказал Звягинцев.

О чем фильм "Минотавр"

События в ленте развиваются вокруг российского бизнесмена, который после объявления мобилизации в 2022 году был вынужден передавать в военкоматы списки своих работников. Из-за начала войны рушится и личная жизнь персонажа, ведь он подозревает жену в измене.

Как предположил Звягинцев, фильм "Минотавр" вряд ли официально покажут в РФ из-за цензуры. Более того, пропагандистские медиа даже не вспомнили о триумфе соотечественника в Каннах.

