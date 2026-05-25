Бюстгальтер и чулки на красной дорожке: крестница Путина Собчак в вульгарном образе грубо нарушила главное правило Каннского кинофестиваля

Пока организаторы Каннского кинофестиваля пытались вернуть красной дорожке хотя бы намек на элегантность и кинематографический шик, крестница диктатора Владимира Путина Ксения Собчак решила, что лучший способ привлечь внимание – прийти фактически в бюстгальтере, чулках и прозрачном кружеве.

Видео дня

Для выхода в Каннах российская телеведущая и любительница скандалов выбрала черный "голый" образ из полностью прозрачного кружева. Под тканью четко просматривались бюстгальтер, трусы с высокой посадкой и чулки.

Дополнила образ Собчак темными очками, массивными серьгами, гладким "зализанным" пучком и черной сумкой с золотой цепочкой – видимо, чтобы окончательно закрепить вайб "дорого-богато и максимально провокационно".

Однако не так давно, а именно в 2025 году, Каннский кинофестиваль официально запретил "голые" образы. Организаторы объявили новые жесткие правила дресс-кода: "из соображений приличия обнаженность запрещена". Там отметили, что гостям нельзя появляться в прозрачных нарядах, образах без белья или платьях, которые демонстрируют "чрезмерную обнаженность".

Почему Собчак все же разрешили пройтись по красной дорожке в таком виде – вопрос риторический.

Особого "шарма" ситуации добавляет то, что крестница Путина приехала в Канны не только демонстрировать полупрозрачное кружево, но и активно радоваться успехам российского "антивоенного" кино. После вручения Гран-при фильму Андрея Звягинцева "Минотавр" Собчак расчувствовалась настолько, что выдала целый пафосный пост о "великой русской культуре".

"Русская культура живет и развивается независимо от того, кто уехал, а кто остался. Она живет в тех, кто владеет словом и смыслом. Неважно, на чьей ты политической стороне, важно только одно: талантлив ты или нет", – вдохновенно написала Собчак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Собчак ради этого фильма еще один раз выходила на красную дорожку Канн. Однако ее образ оказался настолько нелепым, что его не заценили даже россияне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!