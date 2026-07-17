Российский рок-музыкант, который получил гражданство Аргентины, оригинально и "изящно" избавился от паспорта РФ ради Украины

Российский рок-музыкант Дмитрий Спирин, который открыто критикует террористический режим Кремля, получил гражданство Аргентины и придумал интересный способ избавиться от своего паспорта РФ. Артист объявил об аукционе, в ходе которого будет продавать по одной странице документа страны-агрессора, а вырученные средства направит на поддержку Украины.

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Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что пока не может официально отказаться от российского гражданства из-за уголовного преследования и долгов перед бюджетом РФ, но ничто не мешает ему оригинально распрощаться с паспортом.

"Может, помните, что пару недель назад, в посте о том, что я прошел процедуру присяги и обретения аргентинского гражданства, я спрашивал вас: "А что, мол, мне сделать с моим российским паспортом?". И среди прочих идей была и такая: "Продай ты этот российский паспорт постранично у себя в соцсетях, с благотворительного аукциона в поддержку Украины". И показалась мне эта идея, друзья, такой изящной, символичной и правильной, что я тут же за нее уцепился", – отметил артист.

Дмитрий Спирин планирует продавать по одной странице российского паспорта каждые три дня, а первым лотом аукциона станет лист, на котором указано, кто и когда выдал документ. Ставки музыкант будет принимать в долларах, а оплату – в любой валюте.

Как сообщил Спирин, средства, полученные от благотворительного аукциона, он перечислит на счет фонда "Давайте", созданного независимыми российскими медиа в поддержку мирных жителей Украины.

Что известно об артисте

Дмитрий Спирин родился 22 февраля 1975 года в Москве. Музыкой он начал заниматься еще в подростковом возрасте, играя на бас-гитаре. Однако настоящая популярность пришла к Спирину после основания группы "Тараканы" в 1991 году. Он был вокалистом и автором большинства композиций коллектива, в частности, в 2014 году исполнил на украинском языке трек "Вулиця свободи". Группа прекратила свое существование в 2022 году.

Что касается политических взглядов Дмитрия Спирина, то он уже довольно давно демонстрирует неприязнь к Владимиру Путину. Артист называл российского диктатора "плоть от плоти гопотой", а в 2021 году окончательно покинул страну-агрессора из-за нежелания подчиняться путинскому режиму. Он открыто выступал против начала войны на Донбассе, осуждал аннексию украинского Крыма и осудил полномасштабное вторжение.

После 24 февраля 2022 года Спирин заявил, что Россия "потихоньку мутировала, превратилась в то, чем она является сейчас — агрессивное, безумное, кровожадное государство, которое напало на братскую Украину". Из-за такой позиции музыканта внесли в список "иностранных агентов".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Молдова предоставила гражданство сыну известного российского певца Левы из группы "Би-2". Исполнитель не стал скрывать радостных эмоций от этого события и искренне поблагодарил страну за "помощь в нужный момент".

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