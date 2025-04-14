Российская актриса Татьяна Лазарева эмоционально обратилась к украинцам после удара в Сумах: я опозорена на всю жизнь

Российская актриса Татьяна Лазарева, которая с первых дней полномасштабной войны публично осуждает кровавую политику Кремля, отреагировала на обстрел Сум армией РФ. Телеведущая эмоционально обратилась к украинцам, отметив: считает наш народ героями, а себя чувствует опозоренной из-за принадлежности к гражданам России.

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Своими эмоциями артистка поделилась на личной странице в Instagram. Она добавила, что считает военных страны-агрессора убийцами и захватчиками.

"Сумы. Я не знаю, какие слова писать в такие дни. Я до сих пор не знаю даже, имею ли право что-то писать вообще, опозоренная на всю жизнь причастностью к роду новых фашистов. Самые главные слова для меня это по-прежнему – Слава Украине! Они меня поддерживают внутренне. Это как молитва. Украинцы, вы на всю мою жизнь останетесь героями. Героям слава! Позор захватчикам и убийцам", – высказалась телеведущая.

В Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. В результате атаки повреждено 48 зданий, в частности, 28 многоквартирных жилых, два частных дома и 18 нежилых сооружений. Террористическая деятельность РФ забрала жизни 34 человек, среди которых двое детей. Еще 117 человек получили ранения.

Напомним, что в момент начала полномасштабной войны Татьяна Лазарева находилась в Киеве. Тогда она отказалась возвращаться в Москву и откровенно порадовалась атаке БПЛА на столицу РФ. Конечно, проукраинская позиция актрисы не понравилась российским пропагандистам, поэтому Владимир Соловьев публично назвал ее "женщиной, тяжело пьющей и не очень красиво стареющей". На такое упрек телеведущая ответила путинисту в стихах, где назвала обвинение в алкоголизме абсолютным бредом.

Татьяна Лазарева неоднократно демонстрировала, что не боится руководителей Кремля. Она призвала россиян, которые находятся за рубежом, в день России, 12 июня, выйти на антивоенный митинг Russians Against War. Более того, публично требовала отдать президента РФ Владимира Путина под трибунал.

Из-за такой деятельности телеведущая попала в список "иноагентов" на родине, однако эта новость ее не сильно расстроила. Актриса говорила: "Вы можете меня называть как хотите, это ваше право. Но мое право называть тех, кто сейчас у власти в России – агентами ада, агрессорами и фашистами".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Максим Галкин отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам в Вербное воскресенье и довел до истерики россиян.

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