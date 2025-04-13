Максим Галкин отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам в Вербное воскресенье и довел до истерики россиян

В Вербное воскресенье, 13 апреля, российская армия совершила очередной теракт против мирного населения Украины, нанеся удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Атака произошла в день великого христианского праздника – когда сотни жителей возвращались из церквей или шли святить вербу. В результате удара погибли по меньшей мере 32 человека, в том числе двое детей. Еще 84 человека получили ранения.

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На это преступление отреагировал российский артист и оппозиционный юморист Максим Галкин, уже долгое время публично осуждающий действия Кремля. Раскритиковал действия РФ он в Instagram.

"Еще одна российская ракета в светлый православный праздник?! Как это возможно? Десятки погибших. Суммы – душой с вами. Соболезнование семьям погибших. Дай Бог выкарабкаться пострадавшим!" – отреагировал шоумен.

Галкин также обнародовал фото с места трагедии, где видны разбитый автомобиль и сломанные ветки деревьев. Рядом стоял троллейбус, в котором погибли почти все пассажиры.

Его слова вызвали шквал злости у русских пропагандистских пабликах. Галкина в очередной раз назвали "иноагентом" и обвинили в "сочувствии врагу", возмутившись, что артист позволил себе подвергнуть сомнению целесообразность ракетного удара в христианский праздник. При этом комментаторы традиционно умалчивают о массовых обстрелах, которые осуществляет российская армия по гражданской инфраструктуре Украины.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уже установлены подразделения российской армии, причастные к этому военному преступлению, а также места запуска ракет. Начальник ГУР Кирилл Буданов заверил, что ни один из причастных не уйдет от ответственности.

Ранее OBOZ.UA писал, как мир реагирует на ожесточенный удар РФ по Сумам. Некоторые представители европейских государств призвали усилить противовоздушную оборону Украины для спасения жизни.

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