Модный провал: Рита Ора и Эйса Гонсалес появились на церемонии 'Эмми 2024' почти в одинаковых образах. Фото

Английская певица Рита Ора и мексиканская актриса Эйса Гонсалес появились на торжественной церемонии вручения премии "Эмми 2024" в впечатляющих, но почти одинаковых образах. Для выхода на красную дорожку в Лос-Анджелесе знаменитости выбрали элегантные розовые аутфиты, из-за чего их было легко спутать друг с другом.

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Как сообщает Daily Mail, первой перед камерами позировала звезда экшена "Бладшот", которая привлекла внимание поклонников смелым мерцающим платьем. Вскоре на публику вышла 33-летняя исполнительница, продемонстрировав похожий наряд с открытыми плечами более сдержанного фасона.

Для эффектного появления на церемонии одной из самых почетных кинопремий знаменитости предпочли приталенные платья в пол. Единственной деталью, отличавшей образы артисток, стало то, что Эйса Гонсалес избрала для себя эпатажный наряд с глубоким декольте, тогда как Рита Ора появилась в атласном аутфите с вырезом в форме сердца. Акцентным элементом луков обеих звезд стала пушистая розовая накидка.

Промах стилистов привел к конфузу, которого пытаются избежать все знаменитости – появиться на красной дорожке в почти одинаковых аутфитах.

Макияж артисток был выполнен в нюдовых цветах. Они сделали выразительный взгляд, нанеся на веки темно-коричневые тени, а губы подчеркнули нейтральным оттенком помады.

В отличие от большинства элементов образа, прически звезд кардинально отличались. Эйса Гонсалес предпочла распущенные волосы с волнистыми прядями. Со своей стороны Рита Ора сделала объемный пучок и уложила челку в волну.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что названы победители премии "Эмми 2024".

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