Рианна, родившая троих детей за четыре года, разделась и продемонстрировала свою фигуру в эффектном белье. Фото

Барбадосская звезда Рианна, которая за последние четыре года трижды стала мамой, продемонстрировала стройную фигуру в новой рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Певица снялась в эффектном черно-белом комплекте, который подчеркнул ее формы.

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На новых кадрах, которые певица опубликовала в Instagram, она позирует в черном бюстгальтере с белым кружевом, высоких трусиках с поясом для чулок, прозрачных чулках и туфлях на каблуках.

Рианна дополнила свой образ украшениями, а во время фотосессии экспериментировала с позами и реквизитом, в частности держала дорожные знаки "Стоп" и "Медленно".

Рианна воспитывает троих детей вместе с рэпером A$AP Rocky. Старший сын RZA родился в мае 2022 года, младший Риот – в августе 2023-го, а в сентябре 2025 года у пары появилась первая дочь Роки Айриш Мейерс.

О третьей беременности певица сообщила эффектно. В мае 2025 года она появилась на Met Gala в наряде, подчеркивающем округлый живот, а впоследствии A$AP Rocky подтвердил, что они снова ждут пополнения.

Помимо семейной жизни, Рианна активно развивает собственные бизнес-проекты. Именно она стала главной героиней рекламных кампаний Savage X Fenty и косметического бренда Fenty Beauty.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь Рианны появилась на обложке журнала и затмила свою звездную маму.

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