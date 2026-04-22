6-месячная дочь Рианны появилась на обложке журнала и затмила звездную маму. Фото

Певица Рианна впервые показала лицо своей 6-месячной дочери Роки Айриш Майерс в съемке для журнала W. Ребенок вместе со звездной мамой появился на обложке издания – это первое настолько открытое появление девочки, и именно она привлекла основное внимание к кадру.

Видео дня

На фото, которое показали в Instagram, Рианна позирует с дочкой на руках. Певица одета в темное пальто Dior Haute Couture с глубоким декольте, украшенным белым перьевым воротником, а также дополнила образ фиолетовой шляпой и массивным колье Cartier. Ее макияж выполнен в ярких оттенках – с акцентом на губы и скулы.

Дочь Роки была на руках звездной мамы только в светлых колготках Dior и с декоративным головным убором с шелковыми цветами по бокам. Фотографам удалось поймать момент, когда малышка смотрела прямо в кадр.

Это первое публичное появление девочки в таком формате. Рианна ранее не показывала ее лицо настолько открыто.

"Девушки с обложки! Маленькая Роки просто поразила на своей первой обложке! Пришла на съемки и просто затмила свою маму!" – подписала эту обложку сама Рианна.

В соцсети X и в комментариях под самой публикацией обложка вызвала оживленное обсуждение. Часть пользователей отметила, что именно ребенок стал главным акцентом съемки, фактически затмив звездную маму в кадре.

"Это самый милый ребенок, боже мой".

"Это самый милый ребенок, которого мы когда-либо видели".

"О Боже, у нее такой же "образ Купидона", как у мамы".

"Маленькая Роки – звезда".

"Маленькая Роки действительно зажгла на съемочной площадке и украла все внимание – какая же это культовая первая обложка! Такая очаровательная и уже настоящая звезда от природы".

"Маленькая Роки не просто показала класс – она пришла, увидела и полностью захватила внимание на своей первой обложке! Если так пойдет дальше, маме Рианне, видимо, придется начать брать пример".

"Как тебе удалось заставить ее смотреть прямо в камеру? Она же родилась моделью".

"Эта девушка украла внимание: она действительно появилась на съемках и затмила Рианну на ее первой обложке. Ей всего 6 месяцев, а она уже превзошла свою маму. Яблоко не просто упало недалеко от яблони... оно просто бросило микрофон".

Рианна и A$AP Rocky воспитывают троих детей: сыновей RZA, который родился в 2022 году, и Riot, который появился в 2023-м, а также дочь Роки, которая родилась в сентябре 2025 года. Особенностью семьи является то, что имена всех детей начинаются на букву R.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!