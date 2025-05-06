Три ребенка за три года: Рианна эффектно объявила о беременности на 'красной' дорожке

Барбадосская певица Рианна эффектно сообщила о предстоящем пополнении в семье во время одного из самых грандиозных модных событий Met Gala 2025. Знаменитость появилась на благотворительном балу в стильном костюме, который подчеркнул ее округлый животик.

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Артистка и ее любимый мужчина, рэпер A$AP Rocky в третий раз станут родителями за последние три года. Как сообщает People, радостную новость на "красной" дорожке подтвердил и будущий отец.

"Это невероятное ощущение. Пришло время показать людям, что мы приготовили. И я доволен, что все за нас рады, потому что мы действительно счастливы", – сказал артист.

Рианна появилась на Met Gala, тема которого Superfine: Tailoring Black Style ("Супертонкий: Пошив одежды в черном стиле"), в эффектном аутфите. Звезда выбрала оригинальную юбку с небольшим шлейфом, напоминающую объемный пиджак, облегающий полосатый верх, а также укороченный жакет. Изюминкой образа исполнительницы стала большая шляпа.

Кстати, перед тем, как знаменитость предстала перед публикой на благотворительном балу, ее фотограф Майлз Диггс обнародовал фото, где также можно увидеть животик исполнительницы.

О своей первой беременности Рианна рассказала довольно скромно. В январе 2022 года артистка сообщила, что ждет ребенка от A$AP Rocky после того, как ее сфотографировали с округлым животиком в Нью-Йорке. Малыш звездной пары появился на свет в мае того же года. Его назвали Ноа Мерес.

А вот о втором пополнении в семье певица объявила куда эффектнее. Во время своего выступления в перерыве матча Супербоул 2023 Рианна вышла в люди в обтягивающем красном костюме, через который виднелся округлый животик. В августе 2023-го артистка родила второго малыша. Сначала пара официально не комментировала пополнение в семье, поэтому по сети ходили слухи, что они стали родителями девочки. Однако впоследствии стало известно, что Рианна родила мальчика, которого назвали Риот Роуз.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что СолоХа во время концерта призналась, что беременна в третий раз.

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