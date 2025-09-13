Рэпер OTOY впервые женился и показал свадебные фото: что известно о его невесте

Украинский рэпер Вячеслав Дрофа, более известный аудитории под сценическим псевдонимом OTOY, сообщил о важных изменениях в личной жизни. Артист официально связал себя узами брака с любимой женщиной Марией Гаврилюк.

Радостной новостью исполнитель поделился на личной странице в Instagram, показав трогательные кадры. Он не был слишком многословным, поэтому коротко отметил: "Мы поженились!".

Для важного события влюбленные выбрали стильные образы. OTOY одел черный костюм с шортами, который скомбинировал с контрастной белой рубашкой. Он дополнил лук длинными носками, а из аксессуаров выбрал небольшую серьгу.

В свою очередь Мария Гаврилюк предпочла элегантное белое платье в пол с тоненькими бретельками и глубоким V-образным вырезом. Вместо привычных каблуков невеста обула удобные кроссовки. Образ она дополнила нежным обручем с лентами.

Что известно о невесте рэпера

Сердце артиста завоевала бизнесвумен и соучредитель бренда Gunia Project Мария Гаврилюк. Предпринимательница старше исполнителя OTOY на несколько лет. Как долго длятся отношения влюбленных неизвестно, однако публично говорить о них они начали только в начале этого года. Пара не вдается в подробности романа, однако не упускает возможности поделиться общими кадрами в соцсетях или поздравить друг друга с каким-либо праздником.

Интересно, что о предстоящей женитьбе OTOY сообщил довольно эффектно. Во время выступления на сцене музыкального фестиваля Atlas Festival он заявил, что собирается узаконить отношения с любимой.

