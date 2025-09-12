Экс-супруга Виктора Павлика снова вышла замуж в 52 года: традиционного предложения не было, а свадьбу сыграли порознь. Эксклюзив

В личной жизни бывшей жены народного артиста Украины Виктора Павлика, 52-летней танцовщицы Ларисы Созаевой, произошли кардинальные изменения. Она официально связала себя узами брака с любимым мужчиной Константином.

Как рассказала Созаева в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA, их свадебная церемония прошла в довольно нестандартном формате. Влюбленные не организовывали пышных гуляний и даже не находились рядом друг с другом в момент бракосочетания. Что интересно, обошлась пара и без традиционного предложения руки и сердца.

"Что касается предложения, то его не было! Для Кости все просто – он переехал ко мне, потому что мне так было удобно. Мы стали жить вместе и это означало: ты моя жена, я с тобой до конца. Но все-таки мы ждали, что его бывшая жена привезет детей в Украину (они во время войны уехали за границу. – Ред.) и будет скромное действо бракосочетания", – поделилась танцовщица.

Однако все сложилось несколько иначе. Дети Константина до сих пор находятся за границей, но это никак не повлияло на его решение узаконить отношения с Ларисой Созаевой. Мужчина подал заявление на бракосочетание в приложение "Дія".

"Мы такая современная крутая пара за 50 в отношениях-приложениях! Я была на работе, Костя в другом месте. Мы с телефонами в руках соединили наши судьбы! Кстати, насчет возраста. Неважно сколько человеку лет, возникает вопрос – хочет ли она или он быть в паре, или оставаться одиноким? Мне нужен партнер, муж, друг, любовник в одном лице! Я рискнула и получила желаемое", – отметила экс-супруга Виктора Павлика.

Что известно об отношениях Ларисы Созаевой и Константина

Влюбленные нашли друг друга на просторах сайта для знакомств. Как поделилась Лариса Созаева, они с избранником почти одновременно зарегистрировались в приложении Tinder. Примерно через пять дней пользования между ними произошел метч.

"Я его "свайпнула" вправо (это означает, что парень нравится. – Ред.), а он мне написал, что у меня красивые и добрые глаза. Написала ему сразу чья я бывшая жена, чтобы понимал, что я человек серьезный (смеется). Он задел тему беглеца Януковича и я поняла, что он тоже очень серьезный человек. Мы договорились встретиться и выпить кофе. Но встреча сорвалась, потому что его дети заболели. К тому времени, Костя уже был разведенным несколько лет", – рассказала танцовщица.

По словам Ларисы Созаевой, на момент знакомства с Константином она переживала очень непростой период, а именно потерю единственного сына Павла, который умер из-за рака костей. Она возвращалась в пустую квартиру, чувствовала одиночество и растерянность. Созаева решила снова написать будущему мужу, и отметила, что ей надо с кем-то пообщаться.

"Костя дал мне возможность выбрать время и место. Мы встретились и поговорили. Я ему понравилась. Хотя, как он теперь вспоминает, вообще не хотел ни с кем крепких отношений. Но я поразила его своей простотой, веселым и легким характером и устойчивостью в жизненных обстоятельствах. Одним словом, таких как я не бывает, поэтому надо брать!", – вспомнила экс-супруга певца.

Встречаться влюбленные начали за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Как признавалась Лариса Созаева, избранник очень поддерживал ее, в частности, поразил осведомленностью в истории и четкой гражданской позицией. Уже тогда танцовщица не исключала, что их роман может завершиться свадьбой.

