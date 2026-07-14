Рэпер Kyivstoner неоднозначно отреагировал на обвинения в "организации теракта в РФ"

Федеральная служба безопасности России заявила о якобы предотвращении масштабной атаки беспилотников в Подмосковье и назвала одним из "организаторов" украинского рэпера и блогера Альберта Васильева, более известного как Kyivstoner. Сам артист почти сразу отреагировал на эти обвинения, однако его комментарии оказались довольно неоднозначными.

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Сначала в InstaStories он выразил свое потрясение от прочитанного в сети, а затем заявил, что ему можно приписывать что угодно, но возмутился по поводу другого – обвинения в торговле наркотиками.

Первой реакцией музыканта стало короткое видео. В ролике Kyivstoner эмоционально отреагировал на новости о своей якобы причастности к подготовке теракта.

"Шо, нах*й?" – лаконично сказал рэпер.

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Позже артист записал более длинное обращение на русском языке, в котором заявил, что не понимает, почему именно его сделали фигурантом этой истории. По словам Kyivstoner, в тот момент он просто отдыхал и играл в компьютерную игру Dota.

"Я не знаю, чем я заслужил такое внимание. Просто у меня вопрос: зачем? Я понимаю, если бы я был каким-то активным типом, – а я "сбитый летчик". Зачем вкладывать столько денег, чтобы обозначить меня вот так. Я не знаю, кто это сделал и зачем, но это самая бессмысленная инвестиция, какая только могла быть. У меня вопрос: зачем? Я расслаблялся, я в "Доту" играл, какая еще организация?" – сказал он.

Рэпер фактически не стал прямо опровергать обвинения ФСБ в якобы подготовке теракта, зато больше всего возмутился тем, что российские силовики якобы приписали ему еще и торговлю наркотиками.

"Самое неприятное во всем этом то, что вы мне еще и распространение кокаина подкидываете. Зачем вы из меня баригу придумываете? Мне это неприемлемо. Вы что, с ума сошли? Ладно, у меня есть связи, могу кому-то немного помочь, но зачем вы меня наркоторговцем называете? Базарьте, что хотите, но об этом не базарьте", – эмоционально заявил артист.

Напомним, 14 июля ФСБ РФ сообщила о якобы предотвращении "массированной атаки" беспилотников на стратегическое предприятие в Московской области. По версии российской спецслужбы, операцию якобы готовила Служба безопасности Украины.

Российская сторона утверждает, что в страну были доставлены 35 FPV-дронов, спрятанных в партии испанской керамической плитки, которая якобы следовала через Словакию, Польшу и Беларусь.

Также ФСБ заявляет, что один из подозреваемых был ликвидирован во время задержания, еще одного якобы задержали, а среди лиц, причастных к "организации" операции, назвала Альберта Васильева. При этом российская спецслужба не уточнила, какую именно роль, по ее версии, выполнял музыкант.

Справка. Kyivstoner родился в Киеве и стал известен после участия в популярной группе "Грибы", которую покинул в 2017 году, начав сольную карьеру. До начала полномасштабной войны он долгое время работал в России, участвовал в российских проектах и дружил с рядом местных артистов, в частности с рэпером Бастой.

После вторжения РФ музыкант покинул Украину, некоторое время жил в США, а сейчас, по данным российских медиа, находится в Братиславе (Словакия), хотя геолокационные данные в Instagram указывают на США. Однако в настоящее время он находится в Польше.

Жена артиста также рассказывала, что он оказывает финансовую помощь украинской армии.

OBOZ.UA ранее сообщал: Kyivstoner объяснял, почему не собирается переходить на украинский язык в общении, а в дальнейшем будет пользоваться русским.

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