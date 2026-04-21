Рекорд, который не под силу никому: как сейчас живет певица-феномен, которая создала хит №1 в 60-х и навсегда вошла в историю музыки

В апреле 1963 года песня I Will Follow Him в исполнении 15-летней Пегги Марч возглавила чарт Billboard Hot 100 и продержалась там три недели, установив рекорд, который не побит до сих пор. Она стала самой молодой исполнительницей в истории, которой удалось подняться на первое место главного музыкального рейтинга США.

Видео дня

Спустя 63 года эта композиция – одна из самых известных в поп-музыке начала 1960-х. OBOZ.UA расскажет историю стремительного взлета подростка, которая записала мировой хит, и то, как она живет сейчас.

Песня I Will Follow Him быстро вышла за пределы американского рынка. Она возглавила чарты в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и Гонконге, а также стала лидером в Billboard Hot R&B Singles. Это позволило Марч войти в историю еще и как "белой" женщине-сольной исполнительнице, которая достигла вершины этого рейтинга. В то время сделать это женщине было почти невозможно.

Композиция имеет необычное происхождение: сначала это была инструментальная мелодия Chariot, созданная французскими композиторами Франком Пурселем и Полем Мориа. Впоследствии американский автор Норман Гимбел написал англоязычный текст, который и превратил ее в глобальный хит.

Запись песни состоялась 7 января 1963 года в студии RCA Victor в Нью-Йорке, а уже 22 января сингл вышел в свет. Финальная версия была выбрана лишь после нескольких попыток – официальным релизом стал девятый дубль. Уже через несколько месяцев трек возглавил чарты США.

Несмотря на мгновенный успех, финансовая сторона карьеры певицы оказалась проблемной. Из-за того, что девушка была несовершеннолетней, ее доходами управлял менеджер Рассел Смит. Впоследствии выяснилось, что он растратил почти все средства, оставив артистке лишь около 500 долларов от ее главного хита.

На момент записи I Will Follow Him певице было всего 14 лет, а 15 ей исполнилось уже во время стремительного роста популярности. Ее настоящее имя – Маргарет Аннемари Баттавио. Расширенный псевдоним "Литл Пегги Марч" (Little Peggy March) ей дали продюсеры из-за юного возраста, невысокого роста и месяца рождения.

В США карьера Марч развивалась неравномерно – ее часто называли исполнительницей одного хита, хотя она еще несколько раз попадала в чарты (согласно ее страницы в "Википедии" – пять раз). Зато в Европе и Азии певица сохраняла популярность в течение длительного времени. В 1969 году она переехала в Германию, где ее музыкальная карьера продолжилась до конца 1970-х годов.

Она выпустила десятки синглов и несколько альбомов, участвовала в национальных отборах на Евровидение от Германии в 1969 и 1975 годах, где дважды занимала второе место. Впоследствии ее менеджером стал Эрни Харрис, который позже стал ее мужем. У супругов родилась дочь.

В конце 1970-х Марч отошла от активной сцены, сосредоточившись на семейной жизни, хотя периодически продолжала выступать. С годами она появлялась на ретро-концертах и тематических музыкальных мероприятиях, посвященных хитам прошлых десятилетий.

Сейчас песня Пегги Марч I Will Follow Him звучит в фильмах, сериалах и многочисленных кавер-версиях. Новое поколение слушателей открыло ее после выхода фильма Sister Act 1992 года, где композиция прозвучала в финальной сцене в исполнении хора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!