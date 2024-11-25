Редкое фото: король Чарльз III встретился с победителями Евровидения 2024, чтобы поблагодарить

Швейцарские певцы, победители Евровидения 2024 года Nemo выступили на благотворительном мероприятии в Лондоне – Royal Variety Performance. Ежегодно на престижном шоу появляются высокопоставленные члены британской семьи монархов, а на этот раз артисты имели честь исполнить свои композиции перед королем Чарльзом III, лично поблагодарившим их за выступление.

Видео дня

За кулисами мероприятия Его Высочество встретилось с 25-летними знаменитостями, пишет Bluewin. Редкий момент попал в объектив камеры.

Отмечается, что благодарность артистам за поразительное выступление давно стала традицией короля Чарльза III на Royal Variety Performance. Монарх подошел к Nemo, пожал руку певцам и выразил восхищение поразительным перформансом.

Кроме победителей Евровидения 2024, на сцене благотворительного мероприятия появились Элтон Джон, Дэвид Ферниш, Софи Эллис-Бекстор и Джеймс Бэй. Перед высокопоставленной аудиторией также традиционно появились представители индустрии юмора и танцев.

Стоит отметить, что Royal Variety Performance – одно из самых крупных и важнейших культурных событий Великобритании. Мероприятие организовывают с целью сбора средств для благотворительной организации. Ежегодно его посещают представители королевской семьи. Жена Чарльза III, королева Камилла также должна была присутствовать на грандиозном событии, однако из-за проблем со здоровьем пропустила действо.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон впервые после химиотерапии пришла на королевское мероприятие высокого уровня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!