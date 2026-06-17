Редкий выход: Арнольд Шварценеггер появился на публике со своей возлюбленной, которая моложе его на 27 лет. Фото

78-летний голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер впервые за долгое время посетил публичное мероприятие в компании своей возлюбленной, 51-летней Хизер Миллиган. Пара появилась на Австрийском мировом саммите в Вене, который ежегодно организует Климатическая инициатива Шварценеггера.

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Об этом сообщает издание People. Позируя перед камерами фотографов в окружении высокопоставленных лиц, таких как бывшая вице-президент США Камала Харрис и президент Австрии Александр Ван дер Беллен, звезда и его избранница вели себя довольно сдержанно.

Арнольд Шварценеггер посетил официальное мероприятие в деловом, но в то же время стильном образе. Знаменитость скомбинировал темные джинсы прямого кроя, черную футболку и пиджак в клетку.

Хизер Миллиган со своей стороны отдала предпочтение более яркому образу. Возлюбленная актера одела белые брюки, атласную кофточку с кружевом и пастельно-желтый пиджак. Наряд она дополнила несколькими элегантными аксессуарами.

Отметим, что Арнольд Шварценеггер познакомился с Хизер Миллиган в 2012 году. Будущая партнерша актера работает физиотерапевтом, поэтому тогда помогала ему восстановиться после операции на плече и подготовиться к съемкам в фильме "План побега". Как рассказывал бодибилдер, после нескольких сеансов он пригласил Миллиган на ужин, чтобы поблагодарить за реабилитацию, и впоследствии между ними завязался роман.

Что интересно, несмотря на свою публичность, Арнольд Шварценеггер довольно неохотно делится подробностями отношений с Хизер Миллиган. Пара очень редко появляется вместе на благотворительных мероприятиях или премьерах.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Арнольд Шварценеггер остро подколол бывшую супругу, с которой прожил в браке 25 лет.

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