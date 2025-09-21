УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Откусила" половину состояния: Арнольд Шварценеггер остро подколол бывшую, с которой был в браке 25 лет. Что известно об их разводе

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,8 т.
'Откусила' половину состояния: Арнольд Шварценеггер остро подколол бывшую, с которой был в браке 25 лет. Что известно об их разводе

Голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер не теряет чувство юмора, даже когда речь идет о болезненных темах. Во время церемонии вручения звезды на Голливудской аллее славы журналисту Крису Уоллесу, 78-летний актер пошутил о своем громком разводе с Марией Шрайвер, с которой он прожил в браке 25 лет.

Видео дня

Выступая на мероприятии, Шварценеггер отдал должное журналистской профессии, отметив, что за свою жизнь дал тысячи интервью. Затем он добавил дерзкое сравнение, которое вызвало улыбки в зале: "Я еще и был женат на журналистке. Единственная разница между Крисом и Марией заключается в том, что Крис никогда не забирал половины моих денег".

Video Preview

История развода

Развод Арнольда Шварценеггера был одной из самых громких голливудских драм. Шварценеггер и Шрайвер поженились в 1986 году, а в 2011 году, после 25 лет совместной жизни, Мария подала на развод.

Причиной разрыва стало разоблачение давнего романа актера с их экономкой Милдред Баэна, в результате которого родился внебрачный сын Джозеф Баэна, которому сейчас 27 лет.

Развод окончательно оформили только в 2021 году, через десять лет после подачи заявления. Несмотря на сложный процесс, бывшие супруги уверяют, что они продолжают вместе воспитывать своих четырех детей: Кэтрин, Кристину, Патрика и Кристофера.

"Откусила" половину состояния: Арнольд Шварценеггер остро подколол бывшую, с которой был в браке 25 лет. Что известно об их разводе

"Мы продолжаем вместе воспитывать наших четырех детей. Они – свет и центр нашей жизни", – заявляли они в совместном заявлении.

Для Марии Шрайвер развод стал чрезвычайно тяжелым ударом, совпавшим по времени со смертью ее родителей. В своей книге "Я – Мария" она откровенно написала о том периоде, назвав его "жестоким". Шрайвер призналась, что раньше считала, что "если у тебя нет партнера, ты, видимо, не достоин любви", но осознала, что это далеко не так.

"Откусила" половину состояния: Арнольд Шварценеггер остро подколол бывшую, с которой был в браке 25 лет. Что известно об их разводе

"Сидя на полу своего гостиничного номера в темноте, одна, со слезами, катящимися по моему лицу, я подумала: Мария, это не обязательно должен быть твой конец", – написала она в мемуарах.

Сегодня Мария Шрайвер, которой 69 лет, называет себя "счастливо одинокой", хотя и остается открытой к новым отношениям. В то же время, Арнольд Шварценеггер продолжает карьеру в кино и наслаждается ролью дедушки троих детей своей дочери Кэтрин и ее мужа, актера Криса Пратта.

"Откусила" половину состояния: Арнольд Шварценеггер остро подколол бывшую, с которой был в браке 25 лет. Что известно об их разводе

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Арнольда Шварценеггера тайком сыграл свадьбу. Влюбленные организовали красивый праздник на берегу озера, куда пригласили только самых близких людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!