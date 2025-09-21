'Откусила' половину состояния: Арнольд Шварценеггер остро подколол бывшую, с которой был в браке 25 лет. Что известно об их разводе

Голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер не теряет чувство юмора, даже когда речь идет о болезненных темах. Во время церемонии вручения звезды на Голливудской аллее славы журналисту Крису Уоллесу, 78-летний актер пошутил о своем громком разводе с Марией Шрайвер, с которой он прожил в браке 25 лет.

Видео дня

Выступая на мероприятии, Шварценеггер отдал должное журналистской профессии, отметив, что за свою жизнь дал тысячи интервью. Затем он добавил дерзкое сравнение, которое вызвало улыбки в зале: "Я еще и был женат на журналистке. Единственная разница между Крисом и Марией заключается в том, что Крис никогда не забирал половины моих денег".

История развода

Развод Арнольда Шварценеггера был одной из самых громких голливудских драм. Шварценеггер и Шрайвер поженились в 1986 году, а в 2011 году, после 25 лет совместной жизни, Мария подала на развод.

Причиной разрыва стало разоблачение давнего романа актера с их экономкой Милдред Баэна, в результате которого родился внебрачный сын Джозеф Баэна, которому сейчас 27 лет.

Развод окончательно оформили только в 2021 году, через десять лет после подачи заявления. Несмотря на сложный процесс, бывшие супруги уверяют, что они продолжают вместе воспитывать своих четырех детей: Кэтрин, Кристину, Патрика и Кристофера.

"Мы продолжаем вместе воспитывать наших четырех детей. Они – свет и центр нашей жизни", – заявляли они в совместном заявлении.

Для Марии Шрайвер развод стал чрезвычайно тяжелым ударом, совпавшим по времени со смертью ее родителей. В своей книге "Я – Мария" она откровенно написала о том периоде, назвав его "жестоким". Шрайвер призналась, что раньше считала, что "если у тебя нет партнера, ты, видимо, не достоин любви", но осознала, что это далеко не так.

"Сидя на полу своего гостиничного номера в темноте, одна, со слезами, катящимися по моему лицу, я подумала: Мария, это не обязательно должен быть твой конец", – написала она в мемуарах.

Сегодня Мария Шрайвер, которой 69 лет, называет себя "счастливо одинокой", хотя и остается открытой к новым отношениям. В то же время, Арнольд Шварценеггер продолжает карьеру в кино и наслаждается ролью дедушки троих детей своей дочери Кэтрин и ее мужа, актера Криса Пратта.

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Арнольда Шварценеггера тайком сыграл свадьбу. Влюбленные организовали красивый праздник на берегу озера, куда пригласили только самых близких людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!