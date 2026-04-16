Ребенок-актер из 'Голодных игр' устроил стрельбу на велосипеде и загремел за решетку

27-летнего актера Итана Джеймисона, который получил узнаваемость еще в детстве после участия в фильме "Голодные игры", арестовали в США по серьезным уголовным обвинениям, связанным с вооруженным нападением. Инцидент произошел в конце марта 2026 года в городе Роли (штат Северная Каролина).

По данным судебных документов, которые получили в TMZ, актеру выдвинули сразу три обвинения за нападение с применением смертельного оружия с намерением убийства. Следствие считает, что Джеймисон открыл огонь по автомобилю, в котором находились трое мужчин.

Происшествие, по версии правоохранителей, произошло 22 марта около 21:52 по местному времени.

Полиция сообщила People, что в тот вечер получила вызов о стрельбе. Когда офицеры прибыли на место, они обнаружили одного из пострадавших, который заявил, что неизвестный мужчина на электровелосипеде сделал выстрел в направлении их автомобиля во время движения. В машине, кроме водителя, находились еще двое пассажиров.

В ходе расследования детективы установили личность предполагаемого стрелка. Им, по данным следствия, оказался 27-летний Итан Джеймисон. Правоохранители отмечают, что актер якобы произвел по меньшей мере один выстрел из 9-мм полуавтоматического пистолета в сторону транспортного средства, после чего скрылся с места происшествия.

Задержание произошло 8 апреля, почти через две недели после инцидента. В тот же день ему официально предъявили обвинение в тяжком преступлении. Уже 9 апреля суд принял решение отказать Джеймисону в освобождении под залог, поэтому он остался под стражей.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 30 апреля 2026 года. Именно тогда ожидается предварительное рассмотрение материалов следствия и определение дальнейшего статуса обвиняемого.

Как отмечают источники, это не первый случай, когда Джеймисон попадает в поле зрения правоохранительных органов. В марте 2025 года его уже задерживали в Роли по обвинению в сопротивлении правоохранителям. Тогда дело завершилось судебным решением лишь в 2026 году, которое было вынесено незадолго до нового инцидента.

Справка. Итан Джеймисон наиболее известен своей детской ролью мужского трибьюта из округа 4 в "Голодных играх" – его кинодебюте, который и принес первое внимание зрителей. Также он появлялся в телевизионном сериале "Холм одного дерева". В последние годы актер реже оказывался в публичном пространстве и не участвовал в крупных проектах.

