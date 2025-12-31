Реакция Зеленского на 'пленки Миндича': Кошевой из 'Квартала 95' раскрыл, что президент думает о скандале

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой прокомментировал громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бизнесмен и бывший акционер творческого объединения Тимур Миндич. Как отметил шоумен, команда проекта не имеет никакого отношения к деятельности предпринимателя, однако когда его "грехи" вылезли на поверхность, это сильно ударило по их репутации. В частности, по словам юмориста, эта ситуация стала очень неприятным открытием для президента Украины Владимира Зеленского.

Видео дня

Кошевой отметил, что общался с украинским гарантом после того, как разгорелся скандал, и он назвал эту историю "сильной подставой". Об этом комик рассказал в интервью на YouTube-канале ISLND TV.

По словам Евгения Кошевого, Тимур Миндич не был другом для участников "Квартала 95". Бизнесмен был акционером творческого объединения, который время от времени появлялся в их жизни, а иногда полностью исчезал.

"То, что сейчас вылезло, к нам вообще никакого отношения не имеет. Большинство из нашей команды даже не видели его. Я знаю его, наш "костяк" знает. А девушки из "Женского Квартала" вообще не понимают, что это за человек. Это уже потом, когда это вылезло, они поняли, кто это", – поделился шоумен.

Как вспомнил Кошевой, когда он лично встречался с Миндичем, тот всегда был приветливым и улыбался. Однако теперь юморист понял, что за этой доброжелательностью скрывались негативные вещи, о которых стало известно всем.

"Никто о том даже не предупредил, никто о том не знал. Вот что самое обидное. И это все так, как будто зимой ты провалился под лед и в холодной воде тебя еще и акула укусила – такое ощущение. И свистка нет, чтобы тебя спасли. От этого очень многие пострадали. И я за это его ненавижу", – высказался звезда "Квартала 95".

Сильным ударом коррупционный скандал стал и для Владимира Зеленского. Разговор с президентом после огласки этой ситуации Кошевой описал так: "Он говорит, что это очень сильная подстава. Это сильный удар. Я не знаю, надломило его или нет, но мне кажется, что да. Он не показывает, потому что война".

Напомним, что Тимуру Миндичу принадлежали 50% общества с ограниченной ответственностью "Квартал 95". Когда разгорелся скандал, участники творческого объединения обнародовали заявление, где отметили: бизнесмен имеет лишь юридическую связь со Студией, но не участвовал в творческих процессах и не влиял на решения команды (которая не может не пользоваться самоцензурой). Впоследствии студия "Квартал 95" объявила о создании нового юридического лица – ООО "Квартал ЮА".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Квартал 95" впервые ударил по репутации Миндича и предположил, кто станет "следующим Ермаком".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!