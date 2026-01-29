Растратил $300 тысяч: самый сильный человек мира раскрыл, сколько платят за победу на соревнованиях и почему до сих пор ездит на бюджетном авто

Украинский стронгмен Алексей Новиков – сильнейший человек мира 2020 года и сильнейший человек Европы 2022 года – признался, что за несколько лет потерял около 300 тысяч долларов. По словам спортсмена, значительная часть этих средств ушла на неудачные инвестиции, а сам он называет это "дорогим, но полезным опытом".

Несмотря на статус одного из самых успешных силачей мира и победы на международных турнирах с призовыми в десятки тысяч долларов, Новиков сейчас ездит на бюджетном автомобиле Hyundai Sonata. Спортсмен объяснил в интервью Славе Демину: после финансовых потерь сознательно отказался от дорогих покупок и пересмотрел свое отношение к деньгам.

"Я купил дорогой опыт. Я сейчас езжу на Hyundai Sonata. Потому что как раз хотел покупать себе новую машину. Имел Mercedes, и я решил, что хочу Merсedes GLE – хорошенький такой. Но именно тогда я потерял значительную сумму денег. Думаю, ну, значит, покатаюсь на машинах, которые у меня были в такси. Взял эту (Hyundai Sonata. – Ред.) и катаюсь. Прекрасная машина: ездит, делает все, что мне нужно, не ломается", – поделился стронгмен.

За пять-шесть лет, начиная с 2020-го, он суммарно потерял около 300 тысяч долларов. Среди самых больших потерь – инвестиции в криптовалюту, которые принесли убытки более чем в 90 тысяч долларов, а также покупка фуры в США стоимостью около 80 тысяч долларов.

Сколько зарабатывает на стронгменстве

Новиков также подробно рассказал о заработках в профессиональном стронгменстве. По его словам, в Украине участие в соревнованиях часто не покрывает расходов на подготовку, тогда как за рубежом призовые являются значительными.

Он пояснил: если в 2019 году за победу платили около 25 тысяч долларов, то сейчас за те же турниры можно получить до 40 тысяч. Такие соревнования проходят до семи раз в год, а на более масштабных событиях призовые достигают 70 тысяч долларов, из которых после налогов спортсмен получает 50–60 тысяч.

Источники дохода и расходов

Сейчас Алексей Новиков имеет несколько основных источников дохода. Один из них – тренерская деятельность. Он работает онлайн-тренером, ведя клиентов дистанционно. По его словам, спортсмены присылают видео тренировок, после чего он анализирует технику, корректирует ошибки и составляет индивидуальные планы на следующую неделю.

Отметим, что после полученного серебра на "Зважених та щасливих" Магдалина Димид стала его подопечной.

Еще одно направление заработка – инвестирование в бизнес. Новиков отмечает, что выступает как инвестор, предоставляя средства предпринимателям, в частности в сфере автомобильного бизнеса, и получает за это процент.

Кроме того, спортсмен получал гонорар за работу тренером в телевизионном проекте "Зважені та щасливі", однако эти деньги, по его словам, были потрачены сразу.

Силач рассказал, что его обязательные ежемесячные расходы составляют около 7 тысяч долларов. В эту сумму входит аренда квартиры, выплаты ассистенту и зарплаты команде.

Общий среднемесячный доход Новиков оценивает в 10–15 тысяч долларов, большую часть которых пытается реинвестировать.

Справка. Алексей Евгеньевич Новиков – украинский спортсмен и стронгмен, самый сильный человек мира 2020 года, самый сильный человек Европы 2022 года и четырехкратный обладатель титула самого сильного человека Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Алексей Новиков установил исторический мировой рекорд. На международном турнире в Барселоне он поднял 550 кг без использования вспомогательного снаряжения, превзойдя предыдущее достижение на 10 кг.

