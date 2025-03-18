Украинский силач установил исторический мировой рекорд. Видео

Украинский стронгмен Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в 18-дюймовой становой тяге. На международном турнире в Барселоне он поднял 550 кг без использования вспомогательного снаряжения, превзойдя предыдущее достижение на 10 кг.

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Ранее рекорд принадлежал эстонцу Раунo Хейнла, который в июле 2023 года поднял 540 кг. Новиков не только побил это достижение, но и стал победителем турнира.

После соревнований украинец поблагодарил всех, кто поддерживал его, отметив, что этот рекорд – важное событие для фанатов спорта. Он также подчеркнул, что прошедший год был непростым, но близкие и болельщики всегда были рядом.

Еще один украинец, Валерий Газаев, занял третье место на турнире.

Алексею Новикову 29 лет. В 2020 году он стал "Найсильнейшим человеком мира", дважды выигрывал Strongman Classic и многократно поднимался на подиум крупнейших мировых турниров.

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