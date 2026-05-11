Растерял всех фанаток: сын Лукашенко, который приехал на парад в Москве, вызвал насмешки из-за своего внешнего вида. Фото

Сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, который 9 мая приехал вместе с отцом на "военный" парад в Москве (РФ), неожиданно стал предметом активных обсуждений в соцсетях. Если еще несколько лет назад юношу называли "главным крашем" политических мероприятий, то теперь массово смеются над его внешним видом.

Во время трансляции парада пользователи в Threads обратили внимание на образ 21-летнего Николая Лукашенко. Он появился в классическом темном костюме с синим галстуком, почти идентичным галстуку своего отца. Эта деталь, а также уставший и небрежный вид, стала поводом для волны шуток о якобы подготовке сына к престолонаследию.

Белорусы и россияне начали публиковать десятки комментариев о внешности Лукашенко-младшего. Один из пользователей написал: "Лукашенко так готовит Колю к президентству, что даже галстуки одинакового цвета надели на парад в Москве".

Другие комментаторы обратили внимание на то, что парень выглядел уставшим и значительно старше своего возраста. В сети писали:

"И лысеть Коля начал с 20-ти".

"Как ему не в кайф сидеть со старыми пер***. Повеселиться бы с молодежью. Так вся жизнь проходит, нечего вспомнить будет, только этикет".

"Коля Лукашенко чего-то совсем скуфился (превратился в мужчину среднего возраста, который не ухаживает за собой. – Ред.)".

"Ему исполнился 21 год, интересно, как он будет выглядеть в 40".

В то же время часть комментаторов стала на защиту сына белорусского диктатора. Некоторые призывали прекратить насмешки из-за внешности, а другие отмечали, что он якобы "грамотный молодой человек", который может продолжить политическую карьеру отца.

"Ну одинаковые галстуки, да и что с того?! А если Николай и будет президентом, то это только плюс! Молодой, очень грамотный человек. Отец подскажет, поможет".

"Видели, как женщины называют сына Лукашенко скуфом за то, что он не выспался и начал лысеть? А потом эти же женщины утверждают, что их помешательство на красоте навязано нереалистичными требованиями мужчин".

Нынешняя реакция соцсетей резко контрастирует с тем, что происходило в 2020 году. Тогда Николай Лукашенко фактически стал звездой TikTok и Х после появления на параде в Москве. В сети массово восхищались его внешностью, а интернет-пользовательницы называли его "моделью", "голливудским актером" и "крашем парада".

На тот момент 15-летний сын Лукашенко регулярно появлялся рядом с отцом на официальных мероприятиях и был "изюминкой" публичных событий. Его фото активно расходились по соцсетям, а девушки писали, что смотрят трансляции парадов только ради того, чтобы увидеть Николая.

Справка. Николай Лукашенко – младший и внебрачный сын Александра Лукашенко. Он родился в 2004 году и с детства сопровождает отца на международных встречах и государственных событиях. За годы публичности его неоднократно называли вероятным преемником белорусского диктатора.

