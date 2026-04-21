'Расследование с Андреем Данилевичем': Sweet.tv объявил о премьере первого украинского true crime проекта

SWEET.TV объявляет о премьере первого украинского true crime-проекта на стриминговой платформе – "Расследование с Андреем Данилевичем". Первый эпизод выйдет 27 апреля, новые серии будут выходить по понедельникам эксклюзивно на SWEET.TV.

Расследование с Андреем Данилевичем" – это документальный проект, исследующий самые резонансные уголовные дела времен независимости Украины. В центре каждой серии – не только само преступление, но и причины, которые к нему привели, ход расследования и механика разоблачения преступника.

"Мы не просто рассказываем о преступлениях – мы пытаемся понять и расследовать, что стоит за ними, ставим те вопросы, которые другие не решались озвучивать. В каждой истории есть человеческая боль, сложные решения и вопросы, на которые не всегда есть однозначные ответы. Этот проект – о поиске правды, даже когда она неудобна или шокирует", – объясняет ведущий Андрей Данилевич.

"True crime сегодня – один из самых популярных жанров в мире. Его феномен в сочетании реальных историй, сильной драматургии и глубокого общественного запроса на справедливость. Мы создаем современный украинский контент, который соответствует глобальным трендам, и для нас важно запускать форматы, которые уже доказали свою актуальность в мире", – отмечает маркетинг-директор SWEET.TV Марина Русак.

Премьерный выпуск расскажет историю серийного убийцы Юрий Кузьменко, известного как "Элвис", который признался в убийстве более 200 женщин в Киевской области. В проекте впервые собраны свидетельства очевидцев, комментарии родственников жертв и новые детали этого резонансного дела.

"Мы не ищем сенсации. Мы ищем правду, которую кто-то хотел скрыть, потому что версия следствия – это не всегда финал истории. И там, где для кого-то все уже завершено, мы сознательно ставим новые вопросы, говорим с теми, кого не услышали", – говорит руководитель проекта Натальи Деревянко.

"Расследование с Андреем Данилевичем" – один из проектов линейки SWEET.TV Originals. Платформа последовательно развивает собственное производство современного украинского контента: на этой неделе также состоится премьера нового развлекательного шоу "Узнай ложь", а зрителям уже доступны 12 эпизодов проекта "Угадай мелодию".