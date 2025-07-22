Умерла 42-летняя актриса из известной театральной династии Анастасия Добрынина

В возрасте 42 лет отошла в мир иной украинская актриса, звезда Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Большую часть своей жизни она посвятила игре на сцене, ведь росла в прославленной семье деятелей культуры .

Видео дня

Трагическое известие сообщили на странице теfтра в социальной сети Facebook. Сейчас причины смерти артистки не разглашаются.

"Анастасия была неотъемлемой частью театра еще с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль", – указано в посте.

Анастасия Добрынина родилась в Киеве в известной театральной династии. Ее дедушка Анатолий Пономаренко был актером, отец Вячеслав Добрынин долгое время выступал на сцене, а мама Наталья Пономаренко заведует литературной частью театра.

Воспитание в семье художников имело непосредственное влияние на Анастасию Добрынину. Будучи семилетней девочкой, она впервые вышла на сцену театра Франко, сыграв роль в спектакле "Тевье-Тевель". В 2004 году актриса окончила Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. С того момента она работала в театре Франко.

Анастасия Добрынина довольно придирчиво относилась к своей игре на сцене. С юных лет она подчеркивала: "Я буду не просто актрисой, а хорошей актрисой", а когда начала профессионально заниматься любимым делом всегда была самокритичной. После каждого спектакля артистка давала оценку своей работе: "Ну, Добрынина, сработала ты на четыре с минусом, или на четыре с плюсом, или с двумя плюсами". Самый высокий балл за игру актриса себе не ставила никогда, ведь считала, что ей еще есть куда развиваться.

"У меня есть разные роли: большие, эпизоды, маленькие, мне интересно абсолютно все, любой жанр. Не важно, большая роль или маленькая, все равно ты выходишь на сцену, к зрителю. И в любом случае надо отработать на все 120%", – говорила звезда театра Франко.

Зрителям Анастасия Добрынина известна по ролям бабы Палажки в спектакле "Кайдашева семья", Фаншетты в "Свадьбе Фигаро", Марии в "Несравненной", Параскевы Митровны в "Комедии на руинах" и многих других.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умерла звезда сериала "Коли ми вдома" Татьяна Шелига, которая мужественно боролась за жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!