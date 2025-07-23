В жутком ДТП погиб известный фотограф: кто такой Давид Дубницкий и за что он получил мировую известность

21 июля в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия возле Кривого Рога оборвалась жизнь украинского фотографа Давида Дубницкого. Он вместе с еще одной пассажиркой ехал на мотоцикле из Одессы в Днепр, однако столкнулся с автомобилем.

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Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, а 48-летний фотограф, к сожалению, не выжил. Трагическую новость сообщил давний друг погибшего на своей странице в Facebook.

"Это было так беззаботно и счастливо тогда понимать, что этот талантливый мальчик – наш "родственник", а сегодня он погиб, врезавшись на мотоцикле в автомобиль, по дороге из Одессы в Днепр. Светлый, ничем не запятнанный, сколько он мог еще прекрасного привнести в наш грязный мир! Светлая память!", – написал мужчина.

Отреагировала на гибель Давида Дубницкого украинская порноактриса Юлия Сенюк, более известная по сценическому псевдониму Джозефина Джексон, которая неоднократно работала с ним. В своем Instagram она обнародовала несколько кадров, которые сделал фотограф, и поблагодарила его за невероятное творчество.

"Я до сих пор не выложила в сеть наши совместные работы, а тебя уже нет с нами. Этот пост для тебя. Спасибо за эти шедевры, спасибо за эмоции и теплые воспоминания. Вечная память", – написала актриса.

Что известно о Давиде Дубницком

Давид Дубницкий родился 29 апреля 1977-го в Днепре. Интересно, что связать свою жизнь с фотографией он решил в 34 года, а до этого почти не держал камеру в руках. Несмотря на это, Дубницкий довольно быстро достиг успехов в этой сфере и даже организовывал выставки в галереях Украины, США, Мексики, Китая. В частности, он ездил в 22-х странах мира с мастер-классами, во время которых учил людей видеть красоту в кадре.

На свой 48-й день рождения мужчина обнародовал искреннее видео в Instagram, где признался: очень рад, что смог найти свое предназначение в жизни – фотографию. Он поблагодарил свою аудиторию за поддержку и вдохновение.

Давид Дубницкий смог получить известность благодаря своим женским портретам. Он фотографировал моделей в совершенно обычных местах, таких как квартира, сад или поле, однако каждая фотография была невероятно чувственной. Дубницкий также создавал рекламу для мировых брендов одежды и косметики. В 2020-м он даже запустил собственное приложение, где можно было приобрести его уникальные фото.

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