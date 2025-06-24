Работают на врага: в 'Дизель Студио' рассказали о судьбе актеров Никишина, Писаренко и Грицук, которые предали Украину

После начала полномасштабного вторжения России Украина увидела, кто на самом деле является другом, а кто – готов приспосабливаться к обстоятельствам и жить дальше под флагом агрессора. Не обошел кризис и сферу культуры и развлечений: в коллективе "Дизель Шоу" произошли существенные изменения, связанные не только с потерей людей из-за войны, но и с моральной изменой со стороны бывших участников.

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Об этом в интервью журналистке Алине Доротюк рассказал один из основателей и актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко. Он публично назвал имена коллег, которые после 24 февраля 2022 года отошли от команды, выбрали молчание или сотрудничество с государствами-союзницами России, и фактически прекратили любую связь с проукраинской позицией. Речь идет о Марине Грицук, Евгении Никишине и Сергее Писаренко.

"Началось полномасштабное, и тогда был второй удар по нашему составу, потому что в нашем составе были люди, с которыми мы уже не общаемся", – пояснил юморист и назвал три ключевых имени.

Марину Грицук, которая пришла в коллектив на место погибшей в ДТП Марины Поплавской, пригласили в команду еще до полномасштабной войны. Она вместе с семьей пережила 17 дней оккупации под Киевом, но после этого уехала в Беларусь.

"Она живет в стране (Беларусь. – Ред.), где диктатура и где КГБ может закрыть любого человека. У нее четверо детей. Почему она не уехала из страны – я не знаю. Почему она не поменяла место, где она живет, – это тоже к ней вопрос. Но я понимаю, когда она вернулась домой (в Беларусь. – Ред.), ей нельзя было вообще никак комментировать, ничего делать", – сказал Гашенко.

Он признает, что лично не осуждает Грицук, ведь ее молчание могло быть продиктовано страхом или угрозой для семьи. В то же время он подчеркивает: актриса ни разу не высказалась против войны и сейчас просто "держит нейтралитет" и работает дальше, как будто ничего не произошло.

Еще громче прозвучали имена Евгения Никишина и Сергея Писаренко – известных в прошлом участников КВН-команды "Уездный город", которые некоторое время были актерами "Дизель Шоу". Гашенко рассказал, что после начала большой войны они уехали из Украины, записали обращение с размытыми формулировками о мире, но уже через несколько месяцев изменили риторику, начали давать интервью российским медиа, где признались, что "вынуждены были так говорить" и считают, что "все не так однозначно".

"Это для нас такой шок был! Они, выезжая из Украины, записали обращение, что они не поддерживают войну. Хотя сделали это очень обтекаемо, типа: давайте это прекратим. Потом мы увидели, как они дают интервью в России, говорят: "Нас заставили это сделать и мы поддерживаем войну" и вообще, что "это не все так однозначно". Когда мы увидели, что они должны были выступать на каком-то лайнере в Египте, и они назвали себя актерами "Дизель Шоу", тогда была последняя точка. Мы сказали: "Как вы после этого еще говорите, что вы были в "Дизель Шоу"? Вы сами по себе", – вспомнил Гашенко.

Ранее OBOZ.UA писал, что стали известны новые подробности гибели звезды "Дизель Студио" Марины Поплавской в ДТП. Как оказалось, водитель автобуса, который перевозил актеров после концерта, был предупрежден заранее о ночной поездке, имел достаточно времени на отдых, однако пренебрег этим.

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