Водителя предупредили за сутки: стали известны новые подробности гибели звезды 'Дизель Студио' Марины Поплавской в ДТП

Почти через шесть лет после трагической смерти звезды "Дизель Студио" Марины Поплавской, появились новые свидетельства о ДТП на Житомирской трассе, в котором она погибла. Как оказалось, водитель автобуса, который перевозил актеров после концерта, был предупрежден заранее о ночной поездке, имел достаточно времени на отдых, однако пренебрег этим.

Видео дня

Об этом рассказал актер, сценарист и соучредитель "Дизель Шоу" Евгений Гашенко в интервью Алине Доротюк. По словам артиста, еще в Луцке, за сутки до выезда, водителю сообщили, что после львовских концертов актерский состав будет возвращаться в Киев.

"Водитель был предупрежден за сутки. То есть, мы еще были в Луцке, мы сказали, что мы после Львова едем домой, – пояснил Евгений Гашенко, – Он мог выспаться в Луцке. Потом, когда мы приехали во Львов, у нас было два концерта, когда он мог выспаться. Потому что он знал, что мы едем ночью. Он сидел, там что-то рассказывал, хотя мог отдохнуть. У него было четыре часа минимум отдохнуть перед поездкой".

Еще один тревожный момент – отсутствие второго водителя. По стандартам безопасности, во время длительных ночных переездов должно быть как минимум два водителя, которые сменяют друг друга. Но, по словам Гашенко, в этом случае этого не было: "У него должен был быть напарник, который его заменяет. Но он не хотел ни с кем делиться. И поехал ночью".

Авария произошла на Житомирской трассе на рассвете, в 28 километрах до столицы. Как рассказывает Гашенко, это было самое опасное время суток – когда усталость и сонливость достигают пика. Водитель, по его словам, просто потерял бдительность. В салоне большинство пассажиров спали, никто не ожидал трагедии.

Отдельным болезненным моментом для всех участников "Дизель Шоу" остался вопрос, почему Марина Поплавская решила доехать в Киев, хотя ехали через Житомир – ее родной город. "Она почему-то решила поехать в Киев, хотя могла выйти в Житомире. Она всегда так делала. А в тот раз она не вышла почему-то. Мы до сих пор не знаем, почему она это сделала", – вспоминает Гашенко.

Журналистка спросила Евгения Гашенко, что произошло с водителем и понес ли он ответственность за аварию. Ответ актера был сдержанным, однако показательным: "Был суд. Появились версии, которые потом были в суде озвучены, что виноваты актеры. И на этом, я так понимал, его защита строилась. И ему дали какой-то условный срок и какое-то определенное время он не имел права заниматься, чем занимался. Но пришло время, и я думаю, что он дальше работает".

Напомним, трагедия произошла 20 октября 2018 года под Киевом, недалеко от села Мила. Автобус с актерами "Дизель Шоу" врезался в припаркованный грузовик. В результате столкновения погибла 48-летняя актриса Марина Поплавская. Ее смерть стала большим потрясением для коллектива и зрителей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Яна Глущенко подслушала телефонный разговор водителя, из-за которого погибла Марина Поплавская, и вспомнила странную фразу. Тогда в тур с командой "Дизель Шоу" должен был поехать другой мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!