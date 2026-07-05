Работала в авиационной отрасли, а на пенсии стала сенсацией сети: что известно о дерзком 96-летнем блогере, которой пригрозили выселением из дома престарелых

96-летний американский блогер Лилиан Дроняк, известная также как бабушка Дроняк, стала настоящей сенсацией в сети, а количеству подписчиков в своем TikTok может заставить позавидовать гораздо более молодых инфлюенсеров. Интернет-звезда покорила сердца более 15 миллионов пользователей своим зажигательным характером и уникальным, порой даже несколько дерзким чувством юмора.

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Однако не все знают, что раньше Лилиан Дроняк вела кардинально иной образ жизни и, вероятно, даже не мечтала о широкой узнаваемости. Что известно о 96-летней интернет-сенсации и из-за каких проказ ей грозит выселение из дома престарелых, расскажет OBOZ.UA.

Лилиан Дроняк родилась 18 марта 1930 года в Коннектикуте, США. Она долгое время работала в ведущей авиастроительной компании Sikorsky Aircraft, однако позже решила полностью посвятить себя семье. В 1953 году она вышла замуж за любимого по имени Джон, от которого родила троих детей. Супруги прожили вместе 48 лет, пока их не разлучила смерть мужчины.

Новую страницу в жизни Дроняк начала в 2012 году, когда один из внуков время от времени стал показывать ее в роликах на YouTube. Постепенно обычный семейный проект перерос в успешное дело, а пенсионерка создала аккаунт в TikTok, где собрала впечатляющую аудиторию.

В своих видео Лилиан Дроняк показывает, что даже в столь почтенном возрасте можно оставаться энергичной и жизнерадостной. Она часто демонстрирует поклонникам, как готовится к различным мероприятиям, любит рассказывать сенсационные истории о свиданиях, большинство из которых, вероятно, выдуманы, и делится своим видением собственных похорон. Что интересно, по словам внука блогера, в реальной жизни она такая же, какой зрители видят ее в соцсетях.

В доме престарелых Лилиан Дроняк начала жить в 2024 году после того, как упала и сломала ногу. Этот инцидент показал, что блогеру лучше находиться под присмотром специалистов, чтобы избежать подобных травм.

Но смена места жительства никак не повлияла на интернет-звезду. Она начала устраивать шумные вечеринки с алкоголем в доме престарелых, из-за чего ей пригрозили выселением. В одном из роликов Дроняк показала письмо от сотрудников учреждения, в котором ее предупредили о возможном выдворении, однако это совсем не испугало блогера.

"Я буду делать то, что хочу. Я плачу 12 000 долларов каждый месяц, чтобы здесь жить. Я буду устраивать вечеринки, если захочу", – сказала интернет-звезда и порвала письмо с предупреждением.

Позже стало известно, что инцидент все же удалось уладить. Сотрудники дома престарелых разрешили Лилиан Дроняк устраивать вечеринки, однако запретили давать алкоголь другим жильцам.

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