Российские блогеры и звезды Netflix устроили переполох в Нью-Йорке своим безумным поступком: теперь они за решеткой

Российские блогеры и главные герои документального фильма Netflix "Skywalkers: История любви" Анжела Николау и Иван Биркус (Кузнецов) навлекли на себя неприятности из-за безумной выходки в Нью-Йорке, США. Руферы незаконно поднялись на вершину почти 450-метрового небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг, после чего их обоих арестовала полиция.

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Правоохранители уже выдвинули блогерам-экстремалам ряд обвинений. Об инциденте сообщили на сайте ABC7NY.

Утром 1 июля Анжела Николау и Иван Биркус, одетые в полностью черные наряды и маски, поднялись на самую высокую точку Эмпайр-Стейт-Билдинг. На шпиле небоскреба они развернули плакат с надписью: "Когда сила любви побеждает жажду власти, мир обретает покой", после чего спустились на площадку, расположенную чуть ниже. Там Биркус стал перед Николау на одно колено и предложил ей выйти за него замуж. Весь процесс руферы запечатлели на камеру, а затем поделились фотографиями в соцсетях.

Однако романтический момент обернулся для блогеров серьезными проблемами. По меньшей мере двое сотрудников высококвалифицированного подразделения быстрого реагирования полиции Нью-Йорка поднялись к россиянам на небоскреб, чтобы их задержать.

Согласно местным законам, запрещено взбираться на стены любого здания высотой более 15 метров. Исключениями могут быть случаи, когда люди получают соответствующее разрешение от владельцев сооружений, например, для проведения ремонтных работ. У российских блогеров не было никаких законных оснований для того, чтобы взобраться на Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Кроме того, в ходе расследования инцидента полиция проверила камеры наблюдения, установленные внутри здания. По предварительным данным, руферы могли проникнуть на шпиль небоскреба через технический люк на 102-м этаже, взломав замок.

С учетом этих данных Анжеле Николау и Ивану Биркусу предъявили ряд обвинений, в частности, в краже со взломом, создании опасности для окружающих, умышленном повреждении имущества, нарушении местных законов, хранении инструментов для взлома, незаконном проникновении на чужую территорию и нарушении общественного порядка. Пара находится за решеткой, а ее дальнейшая судьба пока неизвестна.

Что известно о блогерах

Анжела Николау и Иван Биркус оба родились в Москве, однако уже давно живут в Нью-Йорке. Они начали встречаться в 2016 году и примерно в том же году впервые вместе взобрались на вершину здания. Среди "покоренных" ими сооружений – небоскребы в Малайзии, Китае, России и разных странах Европы.

Россияне стали главными героями документального фильма "Skywalkers: История любви", премьера которого состоялась в 2024 году на фестивале "Санденс". Вскоре после этого права на распространение фильма, созданного американцем Джеффом Зимбалистом и россиянкой Марией Бухониной, приобрел стриминговый сервис Netflix.

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