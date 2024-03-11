Пять ярких моментов Оскара 2024, не вошедших в прямой эфир: от истерического крика Стерлинга К. Брауна до Билли Айлиш без обуви

Телетрансляция церемонии вручения наград Оскара 2024 года имела немало ярких моментов, однако есть то, что не вошло в прямой эфир. В частности, на афтепати Губернаторского бала актер Стерлинг К. Браун не смог сдержать своих эмоций. Звезда кино истерически закричал, протягивая руки к статуэтке, которую получил режиссер Корд Джефферсон за лучший адаптированный сценарий. Писатель передал ему свою награду и отметил, что в этом также заслуга Брауна, ведь без него он бы ее не получил.

В то же время камеры зафиксировали, как певица Билли Айлиш стояла в белых гольфах, держа обувь в руках за спиной, пока ждала гравировку ее имени на награде. Обладательница "Оскара" пришла на событие вместе со своим братом Финнеасом и мамой Мэгги Берд. Исполнительница стала самой молодой в истории двукратной обладательницей трофея за лучшую оригинальную песню. Детали зафиксировал американский еженедельник Variety.

Муж актрисы Эммы Стоун, писатель Дэйв Маккери, продемонстрировал свою нежную поддержку двукратной обладательнице "Оскара" на Губернаторском балу. В частности, пока победительнице гравировали статуэтку, он обнял ее за талию и нежно поцеловал в щеку.

Перед выступлением кинозвезды Райана Гослинга с песней I'm Just Ken к микрофону подошел актер Симу Лю и попросил зрителей поднять фонарики своих телефонов и подпевать эпической балладе о мужской силе. Телекамеры зафиксировали восхищенные реакции главной героини киноленты "Барби" Марго Робби, но весь зал был так же восхищен, аплодируя на каждом такте выступления Гослинга.

В этом году церемония награждения Оскара началась с задержкой в пять минут. Несмотря на то, что ее планировали открыть на час раньше обычного. Это произошло из-за того, что пропалестинские протестующие закрыли большую часть Голливуда, и многие участники события приехали в театр Dolby за считанные секунды до его начала.

Напомним, в ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". Триумфатором вечера стала лента "Оппенгеймер", которая была представлена в 13 номинациях и забрала 7 из них.

Украина в этом году получила первый в истории своей независимости "Оскар". Золотая статуэтка досталась документальной ленте "20 дней в Мариуполе". Фильм снят украинским видеографом и военным журналистом Мстиславом Черновым, вместе с ним также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у Эммы Стоун разошлось платье, когда она выходила на сцену за своим Оскаром, и она обвинила в этом Райана Гослинга.

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