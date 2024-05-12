Пять участников Евровидения 2024 года, которые не побоялись со сцены призывать к миру. Среди них – Украина

Исполнители, представлявшие Португалию, Литву, Ирландию и Францию на песенном конкурсе Евровидения 2024, призывали к миру и любви со сцены. К ним также присоединились представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil. В конце выступления украинки сказали: "Объединяйся, мир! Мир Украине".

OBOZ.UA вел прямую трансляцию грандиозного финала, на котором Украина заняла третье место. Однако большинство конкурсантов призвали о мире между Израилем и Палестиной.

Из-за участия Израиля в конкурсе произошел определенный хаос. Были призывы бойкотировать соревнования на фоне бомбардировки Палестины Израилем, в результате которой погибли более 35 000 человек. В то же время многие участники поделились своей неприязнью к участию Идена Голана в этом году.

Кроме того, голландский общественный вещатель в Бельгии ненадолго прервал начало прямой трансляции второго полуфинала шоу, чтобы вывести на экраны сообщения с призывом прекратить огонь в Газе.

"Это забастовка. Мы осуждаем нарушение государством Израиль прав человека. Кроме того, государство Израиль уничтожает свободу слова. Поэтому мы на мгновение прерываем трансляцию. Прекратите огонь сейчас. Остановите геноцид сейчас", – отмечалось в сообщении.

После того как песня Nemo "The Code" стала победителем этого года, певец призвал к миру в своей речи.

"Я надеюсь, что этот конкурс оправдает свои обещания и продолжит выступать за мир и достоинство для каждого человека в мире", – сказали победитель.

Появившийся на сцене литовец Сильвестр Бельт закончил свою песню Luktelk пожеланием "распространить любовь в мире".

Ирландская певица Bambie Thug выкрикнула со сцены, что "любовь всегда победит ненависть" в конце своего выступления. Поклонники также отметили, что на их ногтях акрилом были нарисованы цвета палестинского флага.

Позже португальская певица Иоланда добавила, что после ее исполнения песни Grito на сцене "воцарится мир". Любители увидели, что на ее ногтях были нарисованы палестинские узоры Кеффия.

Участник из Франции Слиман завершил свою эмоциональную песню Mon Amour, заявив, что все "объединены музыкой для любви и мира". Это произошло после того, как певец, известный на канале своим участием во французском спин-оффе The Voice, остановил свое выступление во время субботней генеральной репетиции, чтобы поделиться подобным сообщением.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о чем песня The Code, с которой Nemo из Швейцарии победили на Евровидении 2024 года.

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