Народный артист Украины Богдан Бенюк вспомнил довольно показательное высказывание президента РФ Владимира Путина, которое должно раз и всегда поставить точку в языковом вопросе. Когда-то глава Кремля сказал: "Россия заканчивается там – где заканчивается русский язык".

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Как отметил актер в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк, диктатор сказал эти слова не просто так. По мнению знаменитости, все граждане нашей страны, а особенно украинцы с "русской челюстью", должны наконец научиться защищать и ценить Родину.

"Уже идет четвертый год войны. Я думаю, что уже мозг должен стать на место и понять: если ты пользуешься русским языком, значит ты служишь захватчику. Это параллель однозначная. Я не желаю такой Украины, где второй язык русский. Такого не может быть. Кто-то говорит, что это же как в Швейцарии, разные кантоны. Нет. Президент российский, эта сволочь сказала очень важное: "Россия заканчивается там – где заканчивается русский язык". Это не пустые слова. Мы та страна, которая имеет такого врага, как никто другой в мире", – высказался актер.

Как отметил Богдан Бенюк, воспитывать любовь к родному государству необходимо с самого детства. По мнению артиста, если личность с юного возраста питает уважение к соловьиному, у нее никогда не будет желания общаться на другом языке.

В частности, знаменитость признался, что когда к нему обращаются на языке страны-агрессора, в большинстве случаев он просто не отвечает. Актер очень резко реагирует на общение на русском.

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